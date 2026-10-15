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Kim Kardashian detalha reação ao descobrir primeira gravidez com Kanye West: 'Achei que minha vida tinha acabado'

Socialite engravidou no início do namoro; hoje eles são pais de quatro filhos

Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:39

Kim Kardashian e Kanye West foram casados por oito anos Crédito: Divulgação

Kim Kardashian revelou qual foi sua reação ao descobrir que estava grávida de Kanye West. Quando souberam da gestação, os dois estavam no início do relacionamento e tinham apenas sete meses de namoro. Atualmente, eles estão divorciados, após encerrarem o casamento em 2022.

O relato ocorreu durante uma entrevista ao jornalista Jonathan Van Meter, autor de seu livro biográfico de memórias, “Citizen Kim: The Woman Who Created the Future” (em português, Cidadã Kim: A Mulher Que Criou o Futuro), previsto para ser publicado no final de outubro.

“A gente nem tinha tido uma briga de verdade até eu engravidar”, contou Kim sobre o início do relacionamento com Kanye.

Na época, a socialite havia parado de tomar anticoncepcionais por recomendação médica, após realizar exames em apoio à irmã, Khloé Kardashian, que tentava engravidar do então marido, Lamar Odom. "Eu disse: 'Não se preocupe, farei todos os meus exames de sangue com você, então não será assustador.' E fizemos juntas. E então os resultados chegaram: 'Khloé, você está bem. Mas Kim? Você tem alguns problemas'", lembrou.

Kim Kardashian 1 de 15

Segundo Kim, os médicos recomendaram que ela interrompesse o uso da pílula se quisesse ter filhos no futuro, pois a gestação poderia ser difícil. "Simplesmente fui para Miami sem usar anticoncepcional e engravidei no primeiro mês. Eu pensei: 'Put* merd*'. Eu literalmente achei que minha vida tinha acabado", afirmou.

A novidade foi contada a Kanye por telefone. "Eu estava chorando tanto que não conseguia falar. Ele achou que um membro da minha família tinha morrido. Ele perguntou: 'O que está acontecendo?' E eu só conseguia pensar: 'Meu Deus, estou grávida'”, revelou.

"Foi uma surpresa total! Fiquei em choque. Não sei por que fiquei tão chocada. Vamos lá. Mas quando os médicos dizem: 'Acho que você nunca vai engravidar, você tem o útero de uma mulher de 50 anos, você vai ter que fazer fertilização in vitro...'”, falou.

A gestação não foi um período fácil na vida de Kim. Ela contou que precisou de uma semana para assimilar a nova fase e relatou complicações na gravidez, chegando a suspeitar de um aborto espontâneo.

“Tive dificuldades desde o início e alguns sustos. Pensei que tinha sofrido um aborto espontâneo. Estava sangrando muito. Por volta do sexto mês, achei que ia entrar em trabalho de parto, mas acabei dando à luz cerca de cinco semanas e meia antes do previsto”, compartilhou.