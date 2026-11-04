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Kim Kardashian elogia Cauã Reymond após gravarem série juntos nos EUA

Ator brasileiro integra a segunda temporada de “Tudo É Justo”, nova produção de Ryan Murphy para o Disney+

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:41

Kim Kardashian contracena com Cauã Reymond na segunda temporada de “Tudo É Justo”
Kim Kardashian contracena com Cauã Reymond na segunda temporada de “Tudo É Justo” Crédito: Reprodução

A atuação de Cauã Reymond na segunda temporada da série “Tudo É Justo”, do Disney+, rendeu avaliações positivas do elenco. Em entrevista à revista Marie Claire, Kim Kardashian detalhou a experiência de contracenar com o brasileiro e ressaltou o profissionalismo do ator nos bastidores da produção.

Na trama, Reymond interpreta Raul, um guarda-costas encarregado da segurança de Allura Grant, personagem vivida por Kim.

Cauã Reymond

Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
Cauã Reymond por Reprodução
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Cauã Reymond por Reprodução

"Ele é uma pessoa incrível, a melhor possível", disse a socialite sobre Cauã. “Ele interpreta meu guarda-costas e com certeza me protege de muitas coisas assustadoras que acontecem na vida da Allura. Foi um prazer trabalhar com ele. É um cara fantástico e sempre muito bem preparado”, completou.

A atriz Naomi Watts também elogiou o ator brasileiro: “Além disso, ele é um gato!”.

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Durante o evento de lançamento da produção, realizado em Nova York, Reymond comentou o impacto de participar de uma série internacional em entrevista à repórter Elisa Annenberg-Paglia, da Nozy Content. O ator relatou o desafio de atuar em uma língua estrangeira (nesse caso, o inglês), e a responsabilidade de dividir o set com nomes como Kim Kardashian e Glenn Close.

“Tudo É Justo” é uma série criada por Ryan Murphy, responsável por produções como “American Horror Story”, “Monsters” e “Glee”. A trama aborda a rotina de um grupo de advogadas especializadas em divórcios que decide se desligar de uma grande corporação para fundar um escritório próprio em Los Angeles.

O elenco principal reúne nomes como Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Naomi Watts e Kim Kardashian. A narrativa explora disputas judiciais, dilemas éticos e as dinâmicas corporativas do setor jurídico.

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