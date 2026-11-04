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Kim Kardashian elogia Cauã Reymond após gravarem série juntos nos EUA

Ator brasileiro integra a segunda temporada de “Tudo É Justo”, nova produção de Ryan Murphy para o Disney+

Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:41

Kim Kardashian contracena com Cauã Reymond na segunda temporada de “Tudo É Justo” Crédito: Reprodução

A atuação de Cauã Reymond na segunda temporada da série “Tudo É Justo”, do Disney+, rendeu avaliações positivas do elenco. Em entrevista à revista Marie Claire, Kim Kardashian detalhou a experiência de contracenar com o brasileiro e ressaltou o profissionalismo do ator nos bastidores da produção.

Na trama, Reymond interpreta Raul, um guarda-costas encarregado da segurança de Allura Grant, personagem vivida por Kim.

Cauã Reymond 1 de 8

"Ele é uma pessoa incrível, a melhor possível", disse a socialite sobre Cauã. “Ele interpreta meu guarda-costas e com certeza me protege de muitas coisas assustadoras que acontecem na vida da Allura. Foi um prazer trabalhar com ele. É um cara fantástico e sempre muito bem preparado”, completou.

A atriz Naomi Watts também elogiou o ator brasileiro: “Além disso, ele é um gato!”.

Durante o evento de lançamento da produção, realizado em Nova York, Reymond comentou o impacto de participar de uma série internacional em entrevista à repórter Elisa Annenberg-Paglia, da Nozy Content. O ator relatou o desafio de atuar em uma língua estrangeira (nesse caso, o inglês), e a responsabilidade de dividir o set com nomes como Kim Kardashian e Glenn Close.

“Tudo É Justo” é uma série criada por Ryan Murphy, responsável por produções como “American Horror Story”, “Monsters” e “Glee”. A trama aborda a rotina de um grupo de advogadas especializadas em divórcios que decide se desligar de uma grande corporação para fundar um escritório próprio em Los Angeles.