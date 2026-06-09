LUTO

Kim Yoon Seol, vencedora do The Voice Kids, morre aos 27 anos

Causa do falecimento da cantora sul-coreana, que também venceu o 'The Voice Kids', ainda não foi divulgada

Kamila Macedo

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:38

Kim Yoon Seol faleceu aos 27 anos Crédito: Reprodução

A cantora Kim Yoon Seol, conhecida por sua participação no reality show Sing Again 4, da emissora JTBC, faleceu aos 27 anos. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (9) pelo Daily Express, mas a artista teria morrido no último domingo (7) e sido sepultada em Seongnam Yeongsaengwon, na Coreia do Sul. A causa da morte ainda não foi informada.

Ainda de acordo com o tabloide britânico, o falecimento de Yoon Seol foi confirmado por uma pessoa próxima por meio das redes sociais. “Seol foi para o céu”, compartilhou o amigo. “Seu telefone e todas as suas contas estavam bloqueados, então estou compartilhando isso pelo Instagram. Por favor, façam companhia a ela em sua jornada final para que ela não esteja sozinha”, pediu.

Kim Yoon Seol 1 de 3

No dia anterior ao seu falecimento, a cantora havia marcado uma transmissão ao vivo para comemorar os 100 dias na plataforma TikTok. A data escolhida era o domingo, 7 de junho.

"Pensei em fazer uma transmissão ao vivo à meia-noite depois de 100 dias, mas não consegui reunir forças, então fiquei realmente em dúvida se deveria fazer a transmissão do 100º dia. Mas, como já tenho seguidores, devo fazer com todas as minhas forças", explicou ela, que acabou agendando a live para as 20h.