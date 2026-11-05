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Kimmarie Johnson, de ‘Barrados no Baile’, morre aos 50 anos, após parada cardíaca

Kimmaria iniciou sua carreira em 1998, quando conseguiu papel de Jane em um episódio de ‘Barrados no Baile’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:00

Nos anos 2000, atriz fez o papel de 'Garota do Macacão' em 'Cara, Cadê Meu Carro?”
Nos anos 2000, atriz fez o papel de 'Garota do Macacão' em 'Cara, Cadê Meu Carro?” Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Kimmarie Johnson, conhecida pela série “Barrados no Baile” e pelo filme “Dude, Where's My Car?”, morreu aos 50 anos, após uma parada cardíaca. A informação foi divulgada pelo TMZ nesta quinta-feira (5).

Segundo o portal, Rhonda Scott, sobrinha de Kimmarie, contou que a atriz teve um problema cardíaco em 27 de outubro em Los Angeles e precisou ser levada às pressas para o Hospital Cedars-Sinai, onde os médicos diagnosticaram um aneurisma cardíaco.

Kimmarie Johnson

Atriz Kimmarie Johnson por Reprodução | Redes Sociais
Atriz Kimmarie Johnson por Reprodução | Redes Sociais
Atriz Kimmarie Johnson por Reprodução | Redes Sociais
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Atriz Kimmarie Johnson por Reprodução | Redes Sociais

Kimmaria iniciou sua carreira em 1998, quando conseguiu papel de Jane em um episódio de “Beverly Hills, 90210”, série conhecida no Brasil como “Barrados no Baile”. A atriz ainda participou da série de TV “VIP”, estrelada por Pamela Anderson, de 59 anos.

A série acompanha a mudança dos gêmeos Brandon (Jason Priestley) e Brenda Walsh (Shannen Doherty), que se mudam de Minnesota para o luxuoso bairro de Beverly Hills, na Califórnia.

Nos anos 2000, a atriz fez o papel de “Garota do Macacão” em “Cara, Cadê Meu Carro?”, filme de comédia e ficção científica estrelado por Ashton Kutcher (Jesse) e Seann William Scott (Chester).

Tags:

Luto Kimmarie Johnson

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