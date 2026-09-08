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Kyra Gracie quebra o silêncio e nega dança provocante de Wanessa Camargo para Malvido Salvador no Rock in Rio: 'Nunca aconteceu'

Esposa de Malvino Salvador negou que tenha deixado área VIP após se incomodar com uma suposta dança provocativa da cantora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:33

Kyra, Malvino e Wanessa estavam no Rock in Rio
Kyra, Malvino e Wanessa estavam no Rock in Rio Crédito: Reprodução

Kyra Gracie se pronunciou após rumores de que teria protagonizado um climão envolvendo Wanessa Camargo durante o Rock in Rio. A lutadora, que é casada com Malvino Salvador, negou que tenha ficado com ciúmes da cantora ou retirado o marido da área VIP do festival.

A história ganhou repercussão após o portal LeoDias afirmar que Wanessa, que estava acompanhada do namorado, Bruno Bevan, teria feito uma dança considerada provocativa perto de Malvino. Segundo os rumores, Kyra teria se incomodado com a situação e deixado o local com o ator e as filhas.

Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos

Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram
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Kyra Gracie, Malvino Salvador e filhos por Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (7), Kyra contou que acordou e encontrou mais de 20 mensagens de pessoas querendo saber o que havia acontecido.

"Quando pego meu celular, mais de vinte mensagens, todo mundo querendo entender o que aconteceu, se estava tudo bem entre a gente, entre o casal. Quero esclarecer. Eu estou fora de polêmica, isso nunca aconteceu. Nunca tiraria meu marido de um lugar. Mesmo se tivesse acontecido alguma coisa, eu nunca deixaria transparecer isso", afirmou.

A lutadora também ressaltou que ela e Malvino procuram manter eventuais questões do relacionamento longe da exposição pública. "Mantemos nossa relação sem polêmica, tudo que envolve nossa família acontece no privado. Isso nunca ocorreu, está tudo certo", declarou.

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Segundo Kyra, a saída antecipada da família do festival não teve relação com Wanessa. Ela explicou que deixou o evento por causa do cansaço das filhas, descartando qualquer desentendimento nos bastidores.

Wanessa Camargo estava no festival acompanhada do namorado, o ator Bruno Bevan. Já Kyra e Malvino Salvador são casados desde 2020 e têm três filhos juntos.

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