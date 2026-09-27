ABANDONO E RECOMEÇO

'Lá na Minha Terra': conheça trama da nova novela das 6 que conecta Chapada Diamantina e São Paulo

A história começa em Lavra Seca, cidade fictícia da Bahia

WIadmir Pinheiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 17:43

Dira Paes, Mateus Solano e Daniel de Oliveira, elenco de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Globo/ Beatriz Damy

A próxima novela das seis da TV Globo, "Lá na Minha Terra", vai unir o sertão nordestino e a metrópole paulista em uma história sobre família, abandono, identidade e pertencimento. Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a produção tem estreia prevista para novembro e acompanha a trajetória de Rosenda (Dira Paes), mulher que decide atravessar o país para descobrir o que aconteceu com o marido desaparecido há mais de 15 anos.

A história começa em Lavra Seca, cidade fictícia da Bahia. Foi de lá que Severino (Daniel de Oliveira) saiu anos atrás, dizendo que iria para São Paulo em busca de melhores condições para a família. Ele nunca mais voltou. Desde então, Rosenda criou sozinha os cinco filhos: Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jéssica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro).

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Mesmo depois de tanto tempo, Rosenda continua acreditando que Severino está vivo. Ela mantém o casamento e chega a reservar um lugar para ele à mesa, na expectativa de que um dia o marido apareça novamente.

A família sobrevive principalmente da criação de cabras em terras arrendadas de Almerindo Mourão (Mateus Solano), um fazendeiro viúvo apaixonado por Rosenda. Ela gosta da aproximação do homem e também tem sentimentos por ele, mas se recusa a abandonar o vínculo que mantém com Severino.

Marido desaparecido constrói nova vida em São Paulo

Do outro lado da história está o próprio Severino. Em São Paulo, ele assumiu o nome de Cesário e construiu uma vida completamente diferente da que deixou na Bahia.

O personagem chegou à capital para trabalhar como jardineiro em uma mansão de uma família rica. Foi nesse ambiente que conheceu Ismália (Camila Morgado), herdeira dos proprietários. Os dois se envolveram, e Severino acabou abandonando a antiga identidade para entrar em um novo círculo social.

Hoje, Cesário é um empresário bem-sucedido, marido de Ismália e pai de Alice (Giulia Benite). Ele trabalha em um escritório na região da Nova Faria Lima e vive cercado de luxo. Apesar disso, nunca oficializou a separação de Rosenda nem contou à família sobre sua nova vida.

A situação muda quando Rosenda decide procurar o marido. A viagem faz com que os dois universos da novela se encontrem e revela a Ismália que o homem com quem se casou escondia uma parte importante de sua história.

Surpreendida pela descoberta, Ismália terá de lidar com a existência da primeira esposa e não pretende simplesmente abrir mão do casamento. Severino, por sua vez, passa a enfrentar as consequências do abandono e das escolhas que fez. Depois de anos distante dos filhos, ele tenta recuperar a própria identidade e se reaproximar da família.

A principal questão da trama será saber se Rosenda conseguirá perdoar o homem que desapareceu e construiu outra vida sem dar notícias.

Bahia e São Paulo se encontram

Para Mario Teixeira, a história parte de situações vividas por famílias brasileiras que deixam suas cidades em busca de novas oportunidades.

"Eu me inspiro na vida e nas minhas memórias de infância. Cresci entre o Ceará e Roraima, terra da minha mãe, ouvindo histórias de pessoas que deixavam a família para tentar a vida em São Paulo, cidade onde moro hoje", afirma.

A novela também aposta em personagens inspirados em arquétipos da cultura nordestina. Entre eles estão figuras como a mulher forte, o retirante, o poderoso, o apaixonado e o sonhador.

“Os arquétipos são fundamentais porque nos permitem contar histórias muito particulares e, ao mesmo tempo, facilmente identificáveis. Eles funcionam como uma memória profunda, que o público reconhece mesmo sem perceber. Na cultura nordestina, essa força está em toda parte: nos heróis e anti-heróis, nas figuras maternas, nos retirantes, nos poderosos, nos apaixonados e nos sonhadores. É uma tradição construída por grandes mestres, como Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré, que souberam transformar a experiência de uma região em imagens e personagens capazes de falar ao Brasil inteiro. Procuro dialogar com esse legado, trazendo esses tipos para as minhas obras, com novas contradições, desejos e possibilidades. Em ‘Lá Na Minha Terra’ temos novamente figuras como a da mulher forte nordestina, do padre, das fofoqueiras e do delegado que não dá para levar a sério, por exemplo”, destaca Mario Teixeira.

A produção reúne atores de diferentes estados do Nordeste, incluindo Bahia, Paraíba e Pernambuco. O elenco tem nomes como Danilo Mesquita, Lucy Alves, Luis Miranda, Jéssica Marques, Thardelly Lima, Clarissa Pinheiro, Rhaisa Batista, Suzy Lopes e Gustavo Falcão.

Chapada Diamantina será cenário da novela

A produção também seguirá uma característica dos trabalhos anteriores de Mario Teixeira e Allan Fiterman: a utilização de paisagens naturais como parte importante da narrativa.

Depois de gravações em Alagoas para "Mar do Sertão" e em Diamantina, Minas Gerais, para "No Rancho Fundo", a equipe vai levar a nova novela para a Chapada Diamantina, na Bahia.

“O Mario tem um universo muito próprio, que conversa entre si, mas, ao mesmo tempo, traz novidades a cada história”, ressalta o diretor artístico Allan Fiterman.

“A geografia dessa novela promete encantar o público de uma forma diferente. Em 'Mar do Sertão' gravamos em Alagoas, no Vale do Catimbau, Piranhas, lugares lindos. Já em 'No Rancho Fundo', fomos para Diamantina, em Minas Gerais, onde encontramos grutas incríveis, para contar a história em torno da Turmalina Paraíba. E agora vamos gravar na Chapada Diamantina, na Bahia. Desde a primeira novela, sempre foi um lugar desejado por nós. A representação de 'Lá Na Minha Terra' vai estar inserida em áreas com muito verde, cachoeiras. E também temos São Paulo na nossa história, que vai trazer uma mistura interessante", completa o diretor.

Produzida nos Estúdios Globo, "Lá na Minha Terra" tem colaboração de Marcos Lazarini, Letícia Mey, Mariana Torres, Pedro Alvarenga e Raul Damasceno. A direção geral é de Pedro Brenelli, com produção de Mariana Pinheiro e produção executiva de Lucas Zardo. José Luiz Villamarim é responsável pela direção de dramaturgia.