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'Lá na Minha Terra': interior da Bahia é cenário da próxima novela da Globo

Com Dira Paes e Mateus Solano, trama se passa na cidade fictícia de Lavra Seca

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:02

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina Crédito: Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

A belezas da Chapada Diamantina, na Bahia, vão invadir a tela da Globo na próxima novela das seis, 'Lá na Minha Terra'. Durante cinco dias, uma equipe de 100 profissionais e parte do elenco desembarcaram na região para gravar as primeiras cenas da trama, que se passa na cidade fictícia de Lavra Seca. A nova aposta da emissora tem a assinatura de Mario Teixeira, mesmo criador de sucessos como 'No Rancho Fundo' e 'Mar do Sertão'.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Pontos turísticos como o Morro do Pai Inácio, Cachoeira dos Mosquitos e a Gruta Lapa Doce, serviram de paisagem para as filmagens. É nesse visual que o público vai conhecer Rosenda (Dira Paes). A protagonista vive uma espera de 15 anos pelo marido desaparecido (Daniel de Oliveira) e trabalha nas terras de Almerindo Mourão (Mateus Solano), um fazendeiro perdidamente apaixonado por ela.

A escolha do local não foi por acaso. O diretor artístico Allan Fiterman explicou que a equipe buscava montanhas e muito verde. Para Dira Paes, o cansaço das dez horas de viagem compensou. A atriz confessou que a energia da Chapada foi essencial para ela entrar de cabeça no papel.

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Para alguns atores, a viagem teve um gostinho ainda mais especial. O baiano Danilo Mesquita, que vai dar vida ao trabalhador rural Raimundo Gerardo, comemorou a chance de atuar no próprio estado. Segundo o ator, gravar em casa é sempre uma delícia e tem tudo a ver com a alma do personagem.

Elenco de "Lá na Minha Terra" faz treinamento de agropecuária

Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado e Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Mateus Solano e Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
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Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram

Já Arianne Botelho, que interpreta Maria Lina, filha da protagonista, viveu uma coincidência nos bastidores. A atriz contou que, há exatos 10 anos, subiu no topo do Morro do Pai Inácio e fez um pedido: protagonizar uma novela da Globo. Agora, ela realizou o sonho exatamente no cenário onde pediu o desejo.

Marcada para estrear em 9 de novembro sob a direção de Pedro Brenelli, 'Lá na Minha Terra' ainda conta com Lucy Alves, Miguel Rômulo e Thardelly no elenco. 

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