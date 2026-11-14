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'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 16 a 21 de novembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana de estreia da nova novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 06:00

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Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a segunda semana da novela 'Lá na Minha Terra' traz a decisão de Rosenda (Dira Paes) de viajar para São Paulo em busca do marido desaparecido, Severino (Daniel de Oliveira). Na mesma semana, entre os dias 16 e 21 de novembro, Ismália (Camila Morgado) arma um plano para envenenar a égua do próprio marido, Cesário, nova identidade assumida por Severino na capital paulista.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a trama também mostra o velório agitado de Padre Honório, marcado por um incêndio e suspeitas de crime. No sábado (21), o voo que leva Rosenda ao encontro da verdade entra em situação de emergência.

Confira o que acontece em cada capítulo da semana:

  • Segunda-feira (16/11): 
    Ao voltar para casa, Rosenda encontra as filhas na companhia de Almerindo (Mateus Solano) e avisa ao fazendeiro que eles não são amigos. Enquanto a sertaneja pensa em Severino, Lina (Maria Lina) discute com Raimundo e diz que despreza o vaqueiro. Já Almerindo conta a Rosenda sobre o acordo firmado com Águeda, que confronta o patrão por causa do trabalho oferecido. Na capital, Ismália trata Alice com grosseria e acaba questionada por Cesário. No sertão, Jacinta dá uma bronca em Gofredo por frequentar o cabaré, enquanto Biró se esconde no carro dela. Heraldo e Josélia cortam o crédito de Lucijane e resolvem enviar a garota para Lavra Seca.

Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra'

Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Daniel de Oliveira, Camila Morgado, Jesuíta Barbosa e Giulia Benite em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Workshop com autores, diretores, elenco de 'Lá na Minha Terra' por Globo/ Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
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Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy

  • Terça-feira (17/11): 
    Ismália avisa a Cesário que aceitou o conselho de Daniel e fechou negócio com Lourdes e Elias. Em Lavra Seca, Almerindo enfrenta Rosenda, os dois lembram o passado e a sertaneja garante que o respeita, mas a interferência dela irrita Águeda. Raimundo afirma a Lina que não tem interesse em Socorro. Lucijane chega à cidade e conhece Otacília. Enquanto Gofredo insinua ao Pastor Geison que Cosminha atentou contra a vida de Padre Honório, Celestina ameaça Cesário e diz que sabe todos os segredos do antigo lavrador.

  • Quarta-feira (18/11): 
    Rosenda comunica a Lina que vai para São Paulo procurar Severino, deixando a filha emocionada, e pede que a jovem guarde segredo sobre Águeda e Brícia. Raimundo e Natércia aconselham Almerindo sobre a sertaneja. Na fazenda, Jacinta sente ciúmes de Gofredo com Cosminha, e Lucijane se interessa por Pastor Geison após conhecer Cosminha e Saviana. Em São Paulo, a égua de Cesário se fere durante uma prova, o que leva Ismália a arquitetar uma armadilha. Durante o velório de Padre Honório, Anamara briga com Cosminha, e um incêndio começa no local.

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  • Quinta-feira (19/11): 
    Pastor Geison controla as chamas no velório e se oferece para conduzir a cerimônia do padre. Ignorando as ordens da veterinária Tânia, Ismália manda Josias dar comida à égua machucada de Cesário. No sertão, Rosenda avisa aos filhos sobre a viagem para São Paulo, enquanto Brícia implica com Lina por causa de Raimundo. Gofredo dá em cima de Lucijane e leva uma bronca de Jacinta, que depois se arruma ao notar a presença de Biró. Líder provoca Dodô e força Dalton a bater no jovem. Na capital, Cesário e Ismália discutem feio diante de Josélia, e o empresário marca um encontro com Delfina.

Elenco de "Lá na Minha Terra" faz treinamento de agropecuária

Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado e Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Mateus Solano e Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
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Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram

  • Sexta-feira (20/11): 
    A mando de Ismália, Josias envenena Cleópatra, a égua de Cesário, e sonda Ezequiel sobre o serviço dele, mas acaba alertado pelo colega para tomar cuidado com Celestina. O corpo de Padre Honório é sepultado. Antes de embarcar, Rosenda oferece suas cabras à venda para Almerindo e explica o motivo da viagem. O fazendeiro pede para levá-la ao aeroporto e orienta Lourdes a receber a sertaneja em São Paulo, enquanto os filhos torcem para que ela ache Severino. Socorro se aproxima de Damaso, Celestina dá dinheiro a Elias e Marleide procura a mulher para pagar a dívida de Heraldo.

  • Sábado (21/11): 
    Tensa, Rosenda embarca no avião rumo a São Paulo, mas a aeronave entra em estado de emergência durante o trajeto. Em Lavra Seca, Brícia e Maria Lina conversam sobre a mãe e recordam que o pai encontrou Brícia ainda bebê, abandonada. Raimundo Gerardo comemora ao notar o interesse de Socorro por Damaso. Jacinta volta a cobrar casamento de Gofredo, e Marleide avisa aos pais para ficarem atentos com Celestina. No Jóquei, em São Paulo, Cesário celebra com Ezequiel e Tânia o sucesso da cirurgia da égua.

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