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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 06:00
Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a segunda semana da novela 'Lá na Minha Terra' traz a decisão de Rosenda (Dira Paes) de viajar para São Paulo em busca do marido desaparecido, Severino (Daniel de Oliveira). Na mesma semana, entre os dias 16 e 21 de novembro, Ismália (Camila Morgado) arma um plano para envenenar a égua do próprio marido, Cesário, nova identidade assumida por Severino na capital paulista.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a trama também mostra o velório agitado de Padre Honório, marcado por um incêndio e suspeitas de crime. No sábado (21), o voo que leva Rosenda ao encontro da verdade entra em situação de emergência.
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