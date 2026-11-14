NOVELA DAS SEIS

'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 16 a 21 de novembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana de estreia da nova novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 06:00

Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a segunda semana da novela 'Lá na Minha Terra' traz a decisão de Rosenda (Dira Paes) de viajar para São Paulo em busca do marido desaparecido, Severino (Daniel de Oliveira). Na mesma semana, entre os dias 16 e 21 de novembro, Ismália (Camila Morgado) arma um plano para envenenar a égua do próprio marido, Cesário, nova identidade assumida por Severino na capital paulista.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a trama também mostra o velório agitado de Padre Honório, marcado por um incêndio e suspeitas de crime. No sábado (21), o voo que leva Rosenda ao encontro da verdade entra em situação de emergência.

Confira o que acontece em cada capítulo da semana:

Segunda-feira (16/11):

Ao voltar para casa, Rosenda encontra as filhas na companhia de Almerindo (Mateus Solano) e avisa ao fazendeiro que eles não são amigos. Enquanto a sertaneja pensa em Severino, Lina (Maria Lina) discute com Raimundo e diz que despreza o vaqueiro. Já Almerindo conta a Rosenda sobre o acordo firmado com Águeda, que confronta o patrão por causa do trabalho oferecido. Na capital, Ismália trata Alice com grosseria e acaba questionada por Cesário. No sertão, Jacinta dá uma bronca em Gofredo por frequentar o cabaré, enquanto Biró se esconde no carro dela. Heraldo e Josélia cortam o crédito de Lucijane e resolvem enviar a garota para Lavra Seca.



Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra' 1 de 7

Terça-feira (17/11):

Ismália avisa a Cesário que aceitou o conselho de Daniel e fechou negócio com Lourdes e Elias. Em Lavra Seca, Almerindo enfrenta Rosenda, os dois lembram o passado e a sertaneja garante que o respeita, mas a interferência dela irrita Águeda. Raimundo afirma a Lina que não tem interesse em Socorro. Lucijane chega à cidade e conhece Otacília. Enquanto Gofredo insinua ao Pastor Geison que Cosminha atentou contra a vida de Padre Honório, Celestina ameaça Cesário e diz que sabe todos os segredos do antigo lavrador.

Quarta-feira (18/11):

Rosenda comunica a Lina que vai para São Paulo procurar Severino, deixando a filha emocionada, e pede que a jovem guarde segredo sobre Águeda e Brícia. Raimundo e Natércia aconselham Almerindo sobre a sertaneja. Na fazenda, Jacinta sente ciúmes de Gofredo com Cosminha, e Lucijane se interessa por Pastor Geison após conhecer Cosminha e Saviana. Em São Paulo, a égua de Cesário se fere durante uma prova, o que leva Ismália a arquitetar uma armadilha. Durante o velório de Padre Honório, Anamara briga com Cosminha, e um incêndio começa no local.



Quinta-feira (19/11):

Pastor Geison controla as chamas no velório e se oferece para conduzir a cerimônia do padre. Ignorando as ordens da veterinária Tânia, Ismália manda Josias dar comida à égua machucada de Cesário. No sertão, Rosenda avisa aos filhos sobre a viagem para São Paulo, enquanto Brícia implica com Lina por causa de Raimundo. Gofredo dá em cima de Lucijane e leva uma bronca de Jacinta, que depois se arruma ao notar a presença de Biró. Líder provoca Dodô e força Dalton a bater no jovem. Na capital, Cesário e Ismália discutem feio diante de Josélia, e o empresário marca um encontro com Delfina.

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Sexta-feira (20/11):

A mando de Ismália, Josias envenena Cleópatra, a égua de Cesário, e sonda Ezequiel sobre o serviço dele, mas acaba alertado pelo colega para tomar cuidado com Celestina. O corpo de Padre Honório é sepultado. Antes de embarcar, Rosenda oferece suas cabras à venda para Almerindo e explica o motivo da viagem. O fazendeiro pede para levá-la ao aeroporto e orienta Lourdes a receber a sertaneja em São Paulo, enquanto os filhos torcem para que ela ache Severino. Socorro se aproxima de Damaso, Celestina dá dinheiro a Elias e Marleide procura a mulher para pagar a dívida de Heraldo.