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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:31
Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a semana de 23 a 28 de novembro na novela 'Lá na Minha Terra', trama assinada por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, traz a chegada de Rosenda em São Paulo e o susto de Cesário ao descobrir que a mulher está na mesma cidade.
Entre os principais acontecimentos, a sertaneja sofre um assalto, reconhece o marido na rua, mas é enganada por Celestina. Na capital paulista, Ismália conclui o plano para matar a égua Cleópatra, enquanto no sertão Raimundo pede Lina em casamento.
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'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.