NOVELA DAS SEIS

'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 23 a 28 de novembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana de estreia da nova novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:31

Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a semana de 23 a 28 de novembro na novela 'Lá na Minha Terra', trama assinada por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, traz a chegada de Rosenda em São Paulo e o susto de Cesário ao descobrir que a mulher está na mesma cidade.

Entre os principais acontecimentos, a sertaneja sofre um assalto, reconhece o marido na rua, mas é enganada por Celestina. Na capital paulista, Ismália conclui o plano para matar a égua Cleópatra, enquanto no sertão Raimundo pede Lina em casamento.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Confira o que acontece em cada capítulo da semana:

Segunda-feira (23/11):

Após o avião fazer um pouso de emergência, Rosenda desembarca no Rio de Janeiro e pega um ônibus rumo a São Paulo, avisando Almerindo, que fica preocupado. Na capital paulista, a sertaneja acaba roubada por Josias, que leva seu celular e seu colar, mas recebe abrigo de Marleide. Enquanto isso, Ismália tenta dar uma maçã envenenada para a égua Cleópatra, mas disfarça ao perceber que não vai conseguir. Celestina pressiona Josias a confirmar a morte do animal para chantagear a vilã. Elias passa mal durante uma reunião com Cesário e Aluísio e reclama com Lourdes. Rosenda escuta uma conversa de Josélia e Heraldo sobre Celestina.



Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra' 1 de 7

Terça-feira (24/11):

Rosenda alerta Josélia e Heraldo sobre o perigo que Celestina representa. Em seguida, a sertaneja vai atrás da agiota e exige que ela perdoe a dívida da família de Marleide, ganhando a gratidão da amiga. Em São Paulo, Alice acha a maçã envenenada dentro da bolsa de Ismália. Celestina chama Cesário para jantar em sua casa, o que deixa Aluísio desconfiado. No sertão, Lucijane tenta se aproximar do Pastor Geison, e Raimundo fica surpreso com a falta de experiência amorosa de Lina.



Quarta-feira (25/11):

Lina e Raimundo trocam declarações de amor, e o vaqueiro acaba pedindo a jovem em casamento. Antes disso, Damaso flagra os dois juntos, confronta o casal e leva uma bronca de Brícia. Na capital, Rosenda se muda para a pensão de Celestina, que logo avisa Cesário sobre a presença da mulher no local. Aluísio questiona o sócio sobre a agiota, mas ele desconversa. Delfina lamenta que Cesário não aceite largar Ismália para ficar com ela. A vilã, por sua vez, dá falta da maçã envenenada, teme por Alice e finalmente consegue envenenar a égua Cleópatra. No sertão, Jacinta e Cosminha discutem na delegacia, Gofredo manda Biró vigiar Jacinta, e Lucijane faz amizade com Águeda.



Quinta-feira (26/11):

Celestina exige uma alta quantia de dinheiro de Cesário para impedir que ele cruze com Rosenda. Pressionado, o empresário sai da pensão às pressas e acaba atropelando Lourdes, que foi ao local a pedido de Almerindo para buscar a sertaneja. Rosenda reconhece o marido na rua, mas ele foge, e Celestina a convence de que tudo não passou de um engano. Lourdes conversa com Rosenda sobre Almerindo. Em casa, Ismália começa a desconfiar que Cesário tem uma amante. No sertão, Lina briga com Raimundo pela forma como ele fez o pedido de casamento, e o rapaz depois pede ajuda à amada para salvar seu cabrito.



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Sexta-feira (27/11):

Tânia informa a Cesário que a égua Cleópatra morreu, e o empresário enfrenta Ismália. Celestina volta a cobrar o dinheiro que pediu para manter o segredo sobre Severino longe de Rosenda. Enquanto isso, Lourdes acolhe a sertaneja em sua casa, apoia a busca pelo marido desaparecido e avisa a Almerindo que Rosenda acha que viu Severino. Ao ouvir Lourdes citar o nome de Celestina, Elias entra em desespero. No sertão, Lina aconselha Raimundo a ter calma sobre o futuro do relacionamento dos dois.



Sábado (28/11):

Não haverá exibição de capítulo por conta da transmissão ao vivo da final da Copa CONMEBOL Libertadores na TV Globo.

