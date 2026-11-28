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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 06:00
Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, os capítulos de 30 de novembro a 5 de dezembro de 'Lá na Minha Terra', novela de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman, mostram o encontro entre Rosenda e Severino. O susto faz a sertaneja sofrer um acidente e ir parar no hospital.
Ao longo da semana, Celestina acaba presa, e Ismália descobre as mentiras de Cesário. A empresária bota o marido para fora de casa e o denuncia à polícia. Já no sertão, Raimundo sente ciúmes de Lina com Daniel, mas o casal se acerta.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra'
'Lá na Minha Terra' passa de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Os capítulos podem mudar por conta da edição da emissora.