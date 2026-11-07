PRIMEIRA SEMANA!

'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana de estreia da nova novela das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00

Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, os primeiros capítulos de ‘Lá na Minha Terra’ marcam o início dos conflitos entre o sertão e a capital a partir desta segunda-feira (9). A trama é escrita por Mario Teixeira e conta com direção artística de Allan Fiterman.

Na cidadezinha de Lavra Seca, Rosenda (Dira Paes) luta para sustentar os cinco filhos e resiste aos galanteios do fazendeiro Almerindo (Mateus Solano), cobrador do aluguel da sua casa. Ao mesmo tempo, ela jura para a família que o marido Severino (Daniel de Oliveira) continua vivo, sem desconfiar que ele agora atende pelo nome de Cesário e mantém uma vida rica e cheia de segredos em São Paulo.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

Confira o que acontece em cada capítulo da semana:

Segunda-feira (9/11):

Lina enfrenta Raimundo Gerardo durante um passeio pelo sertão. Sem dinheiro, Rosenda pede que Almerindo dê mais tempo para quitar o aluguel atrasado. Encantado pela sertaneja, o coronel tenta se aproximar, enquanto a mulher garante aos filhos que Severino não morreu. Em São Paulo, Cesário desconversa sobre o próprio passado diante da esposa Ismália. A família nota a ausência de Lina, e a jovem volta a discutir com Raimundo.



Terça-feira (10/11):

Raimundo desabafa com Biró e confessa seu encanto por Lina. A família de Rosenda entra em pânico pelo sumiço da jovem durante o temporal, e Socorro avisa ao patrão Almerindo que vai procurá-los. Lina revela a Raimundo que o pai sumiu no mundo, mas ela tem fé no retorno dele. Socorro encontra os dois juntos, repreende o vaqueiro e cobra explicações. Pouco depois, Lina vê a mãe conversando a sós com Almerindo.



Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra' 1 de 7

Quarta-feira (11/11):

Rosenda disfarça o clima com Almerindo ao ser pega pela filha. Longe dali, Ismália faz comentários preconceituosos sobre a região Nordeste e irrita Cesário. Na fazenda, Jacinta cobra uma posição de Gofredo sobre o rumo da relação. Preocupado com a irmã, Damaso vai atrás de Raimundo e parte para a briga com o vaqueiro, mas Lina chega a tempo de separar os rapazes.



Quinta-feira (12/11):

Lina sai em defesa de Raimundo diante do irmão. Almerindo interrompe o confronto e descobre que Damaso é o filho mais velho de Rosenda. O ricaço manda Raimundo recuperar parte do gado perdido e obriga Damaso a acompanhar o rapaz. Na capital, Ismália desconfia dos passos do marido e pede que Daniel fique de olho nas novas transações comerciais de Cesário.



Sexta-feira (13/11):

Ismália bate de frente com Cesário e proíbe o empresário de fechar negócios com a dupla Lourdes e Elias. No sertão, Almerindo insiste em morar com Rosenda, mas a dona de casa rejeita o pedido e afirma que vai esperar Severino voltar. O fazendeiro oferece pagar uma passagem para a sertaneja ir a São Paulo, deixando a mãe de Lina furiosa com a proposta. Mais tarde, Lina e Raimundo trocam novos beijos e Rosenda pega o casal no flagra.



Sábado (14/11):

Rosenda separa o casal, mas aceita receber Raimundo em casa para protegê-lo. Em São Paulo, Cesário repreende a filha Alice após flagrar a garota mexendo no cofre da família. No sertão, a bezerra que Águeda encontrou é devolvida ao verdadeiro dono, o patrão Almerindo. A pedido de Ismália, seguranças barram a entrada de Lourdes e Elias no escritório de Cesário. O Padre Honório passa mal de repente e assusta os moradores do vilarejo.

