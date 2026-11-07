'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00
Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, os primeiros capítulos de ‘Lá na Minha Terra’ marcam o início dos conflitos entre o sertão e a capital a partir desta segunda-feira (9). A trama é escrita por Mario Teixeira e conta com direção artística de Allan Fiterman.
Na cidadezinha de Lavra Seca, Rosenda (Dira Paes) luta para sustentar os cinco filhos e resiste aos galanteios do fazendeiro Almerindo (Mateus Solano), cobrador do aluguel da sua casa. Ao mesmo tempo, ela jura para a família que o marido Severino (Daniel de Oliveira) continua vivo, sem desconfiar que ele agora atende pelo nome de Cesário e mantém uma vida rica e cheia de segredos em São Paulo.
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