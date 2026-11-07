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'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo

Confira os principais acontecimentos da semana de estreia da nova novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00

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Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, os primeiros capítulos de ‘Lá na Minha Terra’ marcam o início dos conflitos entre o sertão e a capital a partir desta segunda-feira (9). A trama é escrita por Mario Teixeira e conta com direção artística de Allan Fiterman.

Na cidadezinha de Lavra Seca, Rosenda (Dira Paes) luta para sustentar os cinco filhos e resiste aos galanteios do fazendeiro Almerindo (Mateus Solano), cobrador do aluguel da sua casa. Ao mesmo tempo, ela jura para a família que o marido Severino (Daniel de Oliveira) continua vivo, sem desconfiar que ele agora atende pelo nome de Cesário e mantém uma vida rica e cheia de segredos em São Paulo.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

Confira o que acontece em cada capítulo da semana:

  • Segunda-feira (9/11): 
    Lina enfrenta Raimundo Gerardo durante um passeio pelo sertão. Sem dinheiro, Rosenda pede que Almerindo dê mais tempo para quitar o aluguel atrasado. Encantado pela sertaneja, o coronel tenta se aproximar, enquanto a mulher garante aos filhos que Severino não morreu. Em São Paulo, Cesário desconversa sobre o próprio passado diante da esposa Ismália. A família nota a ausência de Lina, e a jovem volta a discutir com Raimundo.

  • Terça-feira (10/11): 
    Raimundo desabafa com Biró e confessa seu encanto por Lina. A família de Rosenda entra em pânico pelo sumiço da jovem durante o temporal, e Socorro avisa ao patrão Almerindo que vai procurá-los. Lina revela a Raimundo que o pai sumiu no mundo, mas ela tem fé no retorno dele. Socorro encontra os dois juntos, repreende o vaqueiro e cobra explicações. Pouco depois, Lina vê a mãe conversando a sós com Almerindo.

Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra'

Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Daniel de Oliveira, Camila Morgado, Jesuíta Barbosa e Giulia Benite em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Workshop com autores, diretores, elenco de 'Lá na Minha Terra' por Globo/ Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
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Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy

  • Quarta-feira (11/11): 
    Rosenda disfarça o clima com Almerindo ao ser pega pela filha. Longe dali, Ismália faz comentários preconceituosos sobre a região Nordeste e irrita Cesário. Na fazenda, Jacinta cobra uma posição de Gofredo sobre o rumo da relação. Preocupado com a irmã, Damaso vai atrás de Raimundo e parte para a briga com o vaqueiro, mas Lina chega a tempo de separar os rapazes.

  • Quinta-feira (12/11): 
    Lina sai em defesa de Raimundo diante do irmão. Almerindo interrompe o confronto e descobre que Damaso é o filho mais velho de Rosenda. O ricaço manda Raimundo recuperar parte do gado perdido e obriga Damaso a acompanhar o rapaz. Na capital, Ismália desconfia dos passos do marido e pede que Daniel fique de olho nas novas transações comerciais de Cesário.

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  • Sexta-feira (13/11): 
    Ismália bate de frente com Cesário e proíbe o empresário de fechar negócios com a dupla Lourdes e Elias. No sertão, Almerindo insiste em morar com Rosenda, mas a dona de casa rejeita o pedido e afirma que vai esperar Severino voltar. O fazendeiro oferece pagar uma passagem para a sertaneja ir a São Paulo, deixando a mãe de Lina furiosa com a proposta. Mais tarde, Lina e Raimundo trocam novos beijos e Rosenda pega o casal no flagra.

  • Sábado (14/11): 
    Rosenda separa o casal, mas aceita receber Raimundo em casa para protegê-lo. Em São Paulo, Cesário repreende a filha Alice após flagrar a garota mexendo no cofre da família. No sertão, a bezerra que Águeda encontrou é devolvida ao verdadeiro dono, o patrão Almerindo. A pedido de Ismália, seguranças barram a entrada de Lourdes e Elias no escritório de Cesário. O Padre Honório passa mal de repente e assusta os moradores do vilarejo.

Elenco de "Lá na Minha Terra" faz treinamento de agropecuária

Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado e Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Mateus Solano e Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
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Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram

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