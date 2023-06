Ladrão devolve o que roubou e manda carta pedindo perdão ao dono: 'Muito arrependido'

Um homem suspeito de furtar uma loja em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá, enviou uma carta ao dono do estabelecimento, junto com os objetos furtados, pedindo desculpas pelo crime. O caso aconteceu no sábado (3), e é investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que o suspeito não foi preso.



O proprietário, que não quis se identificar, disse ao g1 que mora na região há 10 anos. "Ele pegou as coisas para trocar por drogas. Aqui tem mais boca de fumo do que tudo. Em todo lugar que a gente vai, tem isso", contou.