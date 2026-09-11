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Lady Gaga aparece com bebê pela primeira vez em passeio discreto na Califórnia; veja fotos

Cantora foi flagrada ao lado do noivo, Michael Polansky, durante passeio discreto na Califórnia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 22:58

Lady Gaga
Lady Gaga surge pela primeira vez com  bebê Crédito: Reprodução

Lady Gaga foi fotografada com o primeiro filho nos braços pela primeira vez desde que veio à tona a notícia de que ela e o noivo, Michael Polansky, se tornaram pais. O flagra aconteceu no norte da Califórnia e mostra a cantora em um momento raro da nova rotina longe dos holofotes.

As imagens foram obtidas com  pelo Page Six e mostram Gaga, de 40 anos, caminhando com o bebê preso ao corpo em um carregador. Ao lado dela estava Polansky, de 42, com quem a artista mantém um relacionamento discreto.

A cantora protegeu o recém-nascido durante todo o passeio e apareceu com um visual bastante casual, usando calça branca larga, casaco oversized e óculos escuros. O empresário também estava à vontade, de bermuda, moletom, boné e chinelos.

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Lady Gaga levou 2,5 milhões de pessoas para Copacabana por Reprodução

O passeio ainda contou com a presença da agente de Gaga, Alexandra Trustman. Apesar do registro, o casal ainda não divulgou publicamente detalhes sobre o bebê, mantendo a chegada do primeiro filho longe da exposição.

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A aparição acontece depois de um período de maior discrição da artista. Gaga encerrou a turnê Mayhem Ball em abril e, desde então, tem aparecido menos publicamente, enquanto se dedica também à nova fase pessoal.

Antes de se tornar mãe, a cantora já havia falado sobre o desejo de viver a maternidade. Em entrevista ao The New York Times, em março de 2025, Gaga contou que tinha receios, mas afirmou estar animada com a possibilidade de ser mãe.

Na mesma conversa, ela refletiu sobre a dificuldade de equilibrar uma vida inteira sob os holofotes com a vontade de construir uma família. Agora, a artista começa a viver essa nova fase de forma mais reservada ao lado de Polansky.

Segundo uma fonte ouvida pelo Page Six, os dois têm aproveitado o período para priorizar a vida pessoal e o tempo juntos.

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