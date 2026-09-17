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Lady Gaga é mãe de menina e nome da primeira filha é revelado

Rose Bean Polansky nasceu em junho, em Los Angeles; possíveis homenagens na escolha do nome ainda não foram confirmadas pela cantora

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:07

Lady Gaga e Michael Polansky são pais de Rose Bean Polansky, nascida em junho em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram

Lady Gaga e Michael Polansky já são pais. O casal teve uma menina, Rose Bean Polansky, nascida em 9 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação sobre o nome e o gênero do bebê foi divulgada nesta quinta-feira (17) pelo portal americano TMZ.

O nascimento aconteceu de forma discreta. Gaga e o empresário mantiveram a filha longe dos holofotes por cerca de três meses, até que a revista People confirmou a chegada da primeira criança do casal na última sexta-feira (11).

Segundo a certidão de nascimento, Rose nasceu às 23h19, no horário local, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

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A cantora e Polansky ainda não explicaram publicamente a origem do nome escolhido para a filha. Fãs, porém, já apontam possíveis relações com momentos importantes da trajetória de Gaga.

Rose pode estar ligada à música “La Vie En Rose”, eternizada por Edith Piaf. Lady Gaga interpretou a canção em Nasce Uma Estrela (2018), filme que marcou sua estreia como protagonista no cinema. A artista também tem uma tatuagem de uma rosa associada à apresentação.

Já Bean pode fazer referência ao cantor e ativista americano Carl Bean, intérprete de “I Was Born This Way”, lançada em 1977. O título teria servido de inspiração para “Born This Way”, um dos maiores sucessos de Gaga, lançado em 2011.

Até o momento, no entanto, nenhuma das possíveis homenagens foi confirmada por Lady Gaga ou Michael Polansky.

Antes mesmo da confirmação oficial do nascimento, Gaga e o marido foram vistos no norte da Califórnia. Na ocasião, a cantora carregava a filha em um sling, em um dos primeiros registros públicos da bebê.

Gaga e Polansky estão juntos desde o fim de 2019. O relacionamento se tornou público no início de 2020, após os dois serem fotografados durante o Super Bowl, em Miami.