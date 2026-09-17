Lady Gaga é mãe de menina e nome da primeira filha é revelado

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:07
Lady Gaga e Michael Polansky já são pais. O casal teve uma menina, Rose Bean Polansky, nascida em 9 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação sobre o nome e o gênero do bebê foi divulgada nesta quinta-feira (17) pelo portal americano TMZ.
O nascimento aconteceu de forma discreta. Gaga e o empresário mantiveram a filha longe dos holofotes por cerca de três meses, até que a revista People confirmou a chegada da primeira criança do casal na última sexta-feira (11).
Segundo a certidão de nascimento, Rose nasceu às 23h19, no horário local, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.
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A cantora e Polansky ainda não explicaram publicamente a origem do nome escolhido para a filha. Fãs, porém, já apontam possíveis relações com momentos importantes da trajetória de Gaga.
Rose pode estar ligada à música “La Vie En Rose”, eternizada por Edith Piaf. Lady Gaga interpretou a canção em Nasce Uma Estrela (2018), filme que marcou sua estreia como protagonista no cinema. A artista também tem uma tatuagem de uma rosa associada à apresentação.
Já Bean pode fazer referência ao cantor e ativista americano Carl Bean, intérprete de “I Was Born This Way”, lançada em 1977. O título teria servido de inspiração para “Born This Way”, um dos maiores sucessos de Gaga, lançado em 2011.
Até o momento, no entanto, nenhuma das possíveis homenagens foi confirmada por Lady Gaga ou Michael Polansky.
Antes mesmo da confirmação oficial do nascimento, Gaga e o marido foram vistos no norte da Califórnia. Na ocasião, a cantora carregava a filha em um sling, em um dos primeiros registros públicos da bebê.
Gaga e Polansky estão juntos desde o fim de 2019. O relacionamento se tornou público no início de 2020, após os dois serem fotografados durante o Super Bowl, em Miami.
O casal ficou noivo em abril de 2024, depois de um pedido feito durante uma viagem. Meses depois, em julho, Gaga apresentou Polansky como seu noivo durante os Jogos Olímpicos de Paris.