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Lago, quadras de tênis, campo de futebol e academia: fazenda de Gloria Pires vira condomínio com 489 lotes

Propriedade em Santo Antônio de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, foi construída pelo casal e será transformada em um empreendimento residencial de 915 mil m²

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:55

Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás Crédito: Reprodução

Uma propriedade cercada de memórias da família de Gloria Pires e Orlando Morais está prestes a ganhar uma nova função em Goiás. A Fazenda Terra Vermelha, construída pelo casal em Santo Antônio de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, está dando lugar a um empreendimento residencial com 489 lotes.

O projeto foi apresentado pelo próprio casal em um vídeo de divulgação. Gloria aparece falando sobre a história do lugar e relembra os momentos vividos pela família na fazenda. "Um lugar de tantas memórias, tantos momentos em família, sempre com muita alegria e união", diz a atriz.

Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás 1 de 6

Orlando, por sua vez, contou que passou a infância na região e que levou a família para viver ali ao lado de Gloria. Agora, a área que fez parte da história dos dois será dividida em terrenos destinados à construção de casas.

Localizado às margens da GO-462, o empreendimento ocupa uma área de cerca de 915 mil m². Os 489 lotes terão a partir de 1.000 m², chegando a 1.800 m². O condomínio fica a cerca de 30 minutos do Shopping Flamboyant, em Goiânia.

Mansão de Glória Pires 1 de 55

A estrutura de lazer prevista, que ainda está sendo construída, inclui clube de campo, lago ornamental, áreas verdes, lounge social, quadras de tênis e beach tênis, campo de futebol, academia, brinquedoteca, pet place e horta coletiva.

Segundo as informações divulgadas sobre o projeto, o urbanismo do empreendimento foi aprovado pela Prefeitura de Santo Antônio de Goiás em 2023.

A história da propriedade também foi incorporada à divulgação do novo residencial. No site do empreendimento, Gloria e Orlando são apresentados como os responsáveis pela construção da antiga Fazenda Terra Vermelha, que é descrita como cenário de momentos importantes da família.