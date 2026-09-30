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Lago, quadras de tênis, campo de futebol e academia: fazenda de Gloria Pires vira condomínio com 489 lotes

Propriedade em Santo Antônio de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, foi construída pelo casal e será transformada em um empreendimento residencial de 915 mil m²

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:55

Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás
Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás Crédito: Reprodução

Uma propriedade cercada de memórias da família de Gloria Pires e Orlando Morais está prestes a ganhar uma nova função em Goiás. A Fazenda Terra Vermelha, construída pelo casal em Santo Antônio de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, está dando lugar a um empreendimento residencial com 489 lotes.

O projeto foi apresentado pelo próprio casal em um vídeo de divulgação. Gloria aparece falando sobre a história do lugar e relembra os momentos vividos pela família na fazenda. "Um lugar de tantas memórias, tantos momentos em família, sempre com muita alegria e união", diz a atriz.

Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás

Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás por Reprodução
Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás por Reprodução
Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás por Reprodução
Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás por Reprodução
Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás por Reprodução
Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás por Reprodução
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Fazenda de Gloria Pires e Orlando Morais vira condomínio loteado em Goiás por Reprodução

Orlando, por sua vez, contou que passou a infância na região e que levou a família para viver ali ao lado de Gloria. Agora, a área que fez parte da história dos dois será dividida em terrenos destinados à construção de casas.

Localizado às margens da GO-462, o empreendimento ocupa uma área de cerca de 915 mil m². Os 489 lotes terão a partir de 1.000 m², chegando a 1.800 m². O condomínio fica a cerca de 30 minutos do Shopping Flamboyant, em Goiânia.

Mansão de Glória Pires

Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
Mansão de Glória Pires por Reprodução
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Mansão de Glória Pires por Reprodução
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Mansão de Glória Pires por Reprodução
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Mansão de Glória Pires por Reprodução
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Mansão de Glória Pires por Reprodução
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Mansão de Glória Pires por Reprodução

A estrutura de lazer prevista, que ainda está sendo construída, inclui clube de campo, lago ornamental, áreas verdes, lounge social, quadras de tênis e beach tênis, campo de futebol, academia, brinquedoteca, pet place e horta coletiva.

Segundo as informações divulgadas sobre o projeto, o urbanismo do empreendimento foi aprovado pela Prefeitura de Santo Antônio de Goiás em 2023.

A história da propriedade também foi incorporada à divulgação do novo residencial. No site do empreendimento, Gloria e Orlando são apresentados como os responsáveis pela construção da antiga Fazenda Terra Vermelha, que é descrita como cenário de momentos importantes da família.

A proposta comercial aproveita justamente essa memória afetiva para apresentar o novo destino da área. A divulgação resume a transformação com a frase: "A fazenda das nossas memórias está pronta para ser a sua também".

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Glória Pires Orlando Morais

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