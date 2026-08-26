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Lagum fará abertura dos três shows do Maroon 5 no Brasil

Grupo mineiro será responsável pela abertura de três apresentações da banda norte-americana em setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:41

Lagum será atração de abertura dos shows do Maroon 5 no Brasil
Lagum será atração de abertura dos shows do Maroon 5 no Brasil Crédito: Reprodução

Dez anos depois de lançar “2026”, a banda Lagum chega justamente ao ano que batiza uma de suas músicas com um novo capítulo importante da carreira. O grupo mineiro vai abrir os três shows do Maroon 5 no Brasil em setembro.

Pedro Calais, Chicão, Zani e Jorge se apresentam antes da banda liderada por Adam Levine em São José do Rio Preto (6), São Paulo (8) e Salvador (10). Os ingressos estão à venda pela Ticketmaster.

Para Pedro Calais, vocalista do Lagum, o convite ganhou um significado especial por causa da relação que mantém com o Maroon 5 desde a infância. Ele contou que ouviu o primeiro álbum do grupo norte-americano repetidamente no MP3 player e no carro da mãe.

Lagum

Lagum será atração de abertura dos shows do Maroon 5 no Brasil por Reprodução
Lagum será atração de abertura dos shows do Maroon 5 no Brasil por Reprodução
Lagum será atração de abertura dos shows do Maroon 5 no Brasil por Reprodução
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Lagum será atração de abertura dos shows do Maroon 5 no Brasil por Reprodução

“Quando chegou o convite pra gente abrir os shows do Maroon 5, eu desbloqueei uma lembrança de criança”, contou.

O baixista Chicão também destacou a influência da banda em sua formação musical. Segundo ele, a oportunidade de dividir o palco com os norte-americanos é especialmente marcante por se tratar de um grupo que acompanha desde criança.

Lagum celebra 10 anos de carreira

A participação nos shows acontece durante as comemorações dos 10 anos do primeiro álbum do Lagum. A banda também prepara a turnê própria “Lagum em Todo Lugar”, que passará por dez cidades brasileiras.

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A sequência de apresentações com o Maroon 5 servirá ainda como uma prévia do espetáculo que o grupo mineiro levará para a própria turnê.

Já o Maroon 5 chega ao país com a turnê internacional “Love Is Like” e fará uma apresentação no Rock in Rio, em 12 de setembro.

Para o Lagum, a coincidência com 2026 transforma a antiga ideia de futuro da música homônima em uma realidade ainda maior: dez anos depois de imaginar o que viria pela frente, a banda agora divide o palco com uma de suas grandes referências.

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