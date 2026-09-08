TECNOLOGIA

Lâmpada LED fica acesa mesmo desligada? O que está por trás da 'luz fantasma' e como identificar essa corrente em casa

Sua lâmpada LED continua brilhando mesmo desligada? Uma pequena corrente residual pode explicar o fenômeno



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:44

Lâmpada LED pode continuar emitindo um brilho fraco mesmo com o interruptor desligado Crédito: Foto: Arturo Añez/ Pexels

Você apaga a luz, sai do cômodo e, quando olha novamente, percebe um brilho fraco vindo da lâmpada. A cena parece estranha, mas é mais comum do que muita gente imagina.

Quando uma lâmpada LED fica meio acesa mesmo com o interruptor desligado, normalmente existe uma pequena passagem de corrente elétrica pelo circuito. Como os LEDs precisam de pouquíssima energia para produzir luz, até uma corrente residual pode ser suficiente para provocar esse brilho.

LÂMPADA LED 1 de 4

Na maioria dos casos, isso não significa que a lâmpada esteja prestes a queimar. O fenômeno pode estar relacionado à própria instalação elétrica, ao modelo do interruptor ou a componentes presentes no circuito.

Por que a lâmpada LED fica "acesa" mesmo desligada?

A tecnologia LED é bastante eficiente e consegue produzir luminosidade com uma quantidade muito pequena de energia. Por isso, uma corrente que seria praticamente imperceptível em uma lâmpada convencional pode fazer um LED emitir um brilho fraco.

Uma das possibilidades é a chamada corrente residual. Ela pode aparecer por diferentes caminhos dentro da instalação, inclusive por acoplamento entre fios próximos ou por componentes eletrônicos instalados no circuito.

Corrente residual é uma das possíveis causas do brilho em lâmpadas LED desligadas Crédito: Foto: Pixabay/ Pexels

O resultado é aquele brilho discreto que permanece depois que o interruptor é colocado na posição de desligado.

Interruptor com luz de indicação pode ser a causa

Um dos motivos mais comuns está nos interruptores que possuem uma pequena luz de indicação para facilitar sua localização no escuro.

Esse tipo de interruptor utiliza uma quantidade mínima de corrente para manter o indicador aceso. Em determinadas instalações, essa corrente pode passar pelo circuito da lâmpada e ser suficiente para fazer o LED emitir uma luminosidade fraca.

Por isso, se a lâmpada começou a apresentar o problema depois da troca do interruptor por um modelo com luz de indicação, vale considerar essa possibilidade.

O brilho fraco é perigoso?

Em muitos casos, a luminosidade residual é apenas um efeito do circuito e não indica uma falha grave na lâmpada.

Ainda assim, uma instalação elétrica que apresenta ligação inadequada merece atenção. O problema não deve ser resolvido simplesmente trocando várias lâmpadas sem verificar a origem.

Também é importante lembrar que uma lâmpada aparentemente apagada não significa necessariamente que o ponto esteja sem tensão. Por isso, não é recomendável abrir o interruptor, mexer na fiação ou desmontar o bocal sem conhecimento técnico.

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