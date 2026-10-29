Lara Jucá expõe conversas com ex-Flamengo após ser apontada como amante: 'Ele confirmou'

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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:46
A influenciadora Lara Jucá se pronunciou nesta quarta-feira (28) após ser apontada como suposta amante de Wesley França, jogador da Roma, na Itália. Ela publicou prints de conversas com o atleta e garantiu que começou a falar com ele depois de receber a confirmação de que estava solteiro. Recentemente, a ex-esposa do atleta, Amanda Martins, anunciou a separação e afirmou ter sido traída diversas vezes durante o relacionamento, inclusive quando estava grávida da filha do casal, Alice, de 1 ano.
Segundo Lara, o primeiro contato com Wesley aconteceu em 29 de setembro. Antes de conversar com o ex-jogador do Flamengo, ela teria perguntado a um amigo em comum, identificado como Betinho, se Wesley estava separado da ex-esposa. "A primeira coisa que eu perguntei para ele era se, de fato, ele estava solteiro e ele confirmou. Três dias depois saiu na imprensa que o Wesley estava se separando mesmo", contou.
Lara Jucá
"Fui certificada que não teria nenhum problema a partir disso. O Wesley me deixou muito claro que ele estava 100% resolvido", completou a influenciadora.
Nos prints divulgados, Betinho afirma que Wesley estava solteiro, mas pondera que Amanda ainda estava na cidade e que o jogador ficaria em um hotel até ela ir embora. Em conversa com Lara, o atleta também teria confirmado o término. "Pode ficar suave, vou levar problema para você não", brincou Wesley, segundo as mensagens compartilhadas pela influenciadora.
Lara Jucá
Lara explicou ainda que já havia conhecido o jogador anos antes, mas que os dois não chegaram a desenvolver uma relação naquela época. "A gente já tinha se conhecido há muitos anos no Nosso Camarote, mas foi coisa de 'oi, oi, tudo bem', nada além disso. Tanto que a gente nem se seguiu, nem teve contato", afirmou.
A influenciadora disse que decidiu falar publicamente sobre o caso depois de ter seu nome associado às acusações de traição feitas por Amanda, mãe de Alice, de 1 ano. Na segunda-feira (26), a ex-esposa de Wesley relatou que teria sido traída diversas vezes durante o relacionamento, inclusive na gravidez, e afirmou ter encontrado registros de supostas infidelidades no celular do jogador.
Lara Jucá
"Eu confesso que não ia falar nada sobre isso aqui, porque imagino que ela esteja passando por um processo difícil. Eu também já passei por coisas parecidas", declarou Lara. Ela afirmou, porém, que resolveu se manifestar após Amanda mencionar seu nome nas redes sociais e dizer que Wesley teria chamado a influenciadora de "piranha" no passado.
"Você está tentando sujar a minha imagem a troco de nada, me envolvendo em algo que eu não tenho nada a ver", rebateu Lara. Apesar das críticas à ex-esposa do jogador, ela pediu que seus seguidores não a ataquem. "Ela está passando por um momento difícil. Daqui a pouco isso vai passar. Eu acredito que ela vai ver que teve uma posição comigo completamente desconexa, completamente errada", disse.
Lara Jucá
Lara também negou que já tenha encontrado Wesley pessoalmente desde que os dois retomaram o contato. "A gente está se conhecendo, a gente ainda não se viu pessoalmente. Isso acontece todos os dias, as pessoas conversam, as pessoas se conhecem, mas, como nós dois temos vida pública, isso gera uma repercussão muito maior e gera altas especulações", explicou.
Presente de aniversário e posicionamento da assessoria
Na terça-feira (27), quando completou 24 anos, Lara foi surpreendida com um Porsche vermelho avaliado em cerca de R$ 500 mil durante a festa de aniversário. O perfil de fofocas Condomínio Maria Fifi especulou que o veículo teria sido um presente de Wesley, acompanhado de um pedido de namoro. A influenciadora, no entanto, não confirmou que o jogador tenha dado o carro.
A assessoria de Wesley já havia negado que ele tenha traído Amanda com Lara. Em nota, a equipe afirmou que o atleta conheceu a influenciadora antes de iniciar o relacionamento com a ex-esposa e só voltou a conversar com ela quando já estava fora de casa e separado de Amanda.
Os representantes do jogador também negaram que ele tenha chamado Lara de "piranha" e classificaram a acusação como difamatória.
Lara ficou conhecida nas redes sociais também pelo relacionamento de idas e vindas com o rapper Orochi. Em julho, um vídeo em que ela aparece aos beijos com Zé Felipe em uma balada viralizou nas redes sociais.
Lara Jucá