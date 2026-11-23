FAMOSOS

Larissa Manoela vence antiga gravadora na Justiça, mas terá que pagar R$ 11 mil

Decisão encerra briga judicial iniciada após rompimento com os pais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:36

Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa na Justiça entre Larissa Manoela e sua antiga gravadora, a Deck Gravações, terminou com vitória para a artista. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo transitou em julgado no dia 10 de novembro, termo usado quando o caso chega ao fim e não cabe mais nenhum recurso.

Larissa Manoela surpreende com shape sarado 1 de 13

Com o encerramento da ação, a 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mandou cumprir a sentença imediatamente. A decisão garante que Larissa é a dona dos fonogramas e videofonogramas (as gravações em áudio e os videoclipes) produzidos enquanto trabalhou com a gravadora.

Para obedecer à ordem do juiz, a Deck Gravações juntou documentos no processo na última terça-feira (17). A empresa entregou os logins e as senhas para que a atriz passe a controlar o próprio canal no YouTube e o perfil oficial no Spotify.

Apesar de recuperar o comando de suas músicas e contas digitais, Larissa Manoela não ganhou tudo o que pediu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Os desembargadores negaram o pedido de R$ 100 mil por danos morais que ela havia feito contra a gravadora.

Como perdeu essa parte específica da ação, a artista foi condenada a pagar os "honorários sucumbenciais", dinheiro que quem perde um pedido paga para custear o advogado do lado vencedor. O valor equivale a 10% da indenização negada e, com a correção atual, soma R$ 11.176,69. O advogado da Deck já pediu na Justiça que Larissa seja intimada para fazer o pagamento.

Mansão de Larissa Manoela e André Luiz Frambach 1 de 14

Como tudo começou

A briga judicial nasceu por causa de um contrato assinado em 2012, quando Larissa Manoela tinha só 11 anos. Na ocasião, os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias, fecharam um acordo de exclusividade vitalício entre a filha e a gravadora.