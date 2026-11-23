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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:36
A disputa na Justiça entre Larissa Manoela e sua antiga gravadora, a Deck Gravações, terminou com vitória para a artista. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo transitou em julgado no dia 10 de novembro, termo usado quando o caso chega ao fim e não cabe mais nenhum recurso.
Larissa Manoela surpreende com shape sarado
Com o encerramento da ação, a 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mandou cumprir a sentença imediatamente. A decisão garante que Larissa é a dona dos fonogramas e videofonogramas (as gravações em áudio e os videoclipes) produzidos enquanto trabalhou com a gravadora.
Para obedecer à ordem do juiz, a Deck Gravações juntou documentos no processo na última terça-feira (17). A empresa entregou os logins e as senhas para que a atriz passe a controlar o próprio canal no YouTube e o perfil oficial no Spotify.
Apesar de recuperar o comando de suas músicas e contas digitais, Larissa Manoela não ganhou tudo o que pediu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Os desembargadores negaram o pedido de R$ 100 mil por danos morais que ela havia feito contra a gravadora.
Como perdeu essa parte específica da ação, a artista foi condenada a pagar os "honorários sucumbenciais", dinheiro que quem perde um pedido paga para custear o advogado do lado vencedor. O valor equivale a 10% da indenização negada e, com a correção atual, soma R$ 11.176,69. O advogado da Deck já pediu na Justiça que Larissa seja intimada para fazer o pagamento.
Mansão de Larissa Manoela e André Luiz Frambach
A briga judicial nasceu por causa de um contrato assinado em 2012, quando Larissa Manoela tinha só 11 anos. Na ocasião, os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias, fecharam um acordo de exclusividade vitalício entre a filha e a gravadora.
Depois de romper com os pais e assumir o controle da própria carreira, Larissa entrou na Justiça para cancelar esse vínculo sem prazo para acabar. Em agosto deste ano, a 15ª Câmara de Direito Privado do TJRJ já havia negado um recurso da gravadora e mantido a vitória da atriz, que agora não pode mais ser contestada.