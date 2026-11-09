MATERNIDADE

Larissa Manoela faz cirurgia para ter dois bebês: ‘Foi um sucesso’

Atriz decidiu dar uma leve pausa no trabalho para se dedicar aos cuidados com a saúde

Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:02

Larissa Manoela e André Luiz Frambach Crédito: Reprodução | Instagram

Larissa Manoela e André Frambach têm o desejo da maternidade como uma das metas para a vida.

Nos últimos anos, a atriz reorganizou sua rotina para priorizar os cuidados com a saúde física, etapa importante para garantir uma gravidez mais tranquila no futuro.

Larissa Manoela 1 de 9

A artista explicou que fez uma cirurgia, e a endometriose não está mais em seu corpo, como havia falado antes.

Larissa Manoela decidiu dar uma leve pausa no trabalho para se dedicar aos cuidados com a saúde, especialmente motivada pela vontade de aumentar a família.

"Fiz uma cirurgia que foi um sucesso e a endometriose não está mais presente no meu corpo. Mesmo assim, continuo fazendo meus exames e minhas consultas regularmente, para que, quando engravidarmos, eu esteja plenamente bem. Sou capricorniana, uma workaholic, amo trabalhar, mas precisava desse período para cuidar da minha saúde e não negligenciar mais a dor", declarou à atriz a Marie Claire.