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Larissa Manoela faz cirurgia para ter dois bebês: ‘Foi um sucesso’

Atriz decidiu dar uma leve pausa no trabalho para se dedicar aos cuidados com a saúde

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:02

Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Larissa Manoela e André Luiz Frambach Crédito: Reprodução | Instagram

Larissa Manoela e André Frambach têm o desejo da maternidade como uma das metas para a vida.

Nos últimos anos, a atriz reorganizou sua rotina para priorizar os cuidados com a saúde física, etapa importante para garantir uma gravidez mais tranquila no futuro.

Larissa Manoela

Larissa Manoela por Reprodução | Instagram
Larissa Manoela e Walcyr Carrasco por Reprodução/Redes Sociais
Larissa Manoela e Maisa por Reprodução/Redes Sociais
Larissa Manoela por Fábio Rocha/Rede Globo
Larissa Manoela por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach por Reprodução/Instagram
Larissa Manoela por
Larissa Manoela por divulgação
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1 de 9
Larissa Manoela por Reprodução | Instagram

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A artista explicou que fez uma cirurgia, e a endometriose não está mais em seu corpo, como havia falado antes.

Larissa Manoela decidiu dar uma leve pausa no trabalho para se dedicar aos cuidados com a saúde, especialmente motivada pela vontade de aumentar a família.

"Fiz uma cirurgia que foi um sucesso e a endometriose não está mais presente no meu corpo. Mesmo assim, continuo fazendo meus exames e minhas consultas regularmente, para que, quando engravidarmos, eu esteja plenamente bem. Sou capricorniana, uma workaholic, amo trabalhar, mas precisava desse período para cuidar da minha saúde e não negligenciar mais a dor", declarou à atriz a Marie Claire.

Além disso, a atriz disse que o casal não deverá se contentar com apenas um herdeiro. "Temos vontade de ter dois. Desejamos que venham com muita saúde e que sejam muito amados. Já estamos na nossa nova casa pensando em dois quartinhos, que, por enquanto, serão quartos de visita, mas que, a longo prazo, esperamos transformar em espaços para os nossos filhos. Queremos uma casa cheia de bichinhos e crianças", expressou, revelando sobre seu desejo de ter uma família grande.

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Larissa Manoela André Luiz Frambach Larissa Manoela E André Luiz Frambach

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