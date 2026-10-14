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Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'

Atriz de 25 anos compartilhou fotos da estreia de peça de teatro e chamou atenção pelo físico; marido, André Luiz Frambach, também reagiu

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:30

Larissa Manoela surpreende com shape sarado
Larissa Manoela surpreende com shape sarado Crédito: Reprodução

Larissa Manoela, de 25 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos nas redes sociais nesta semana. A atriz publicou registros da estreia VIP do espetáculo 'Descalços no Parque', no Teatro Clara Nunes, mas foi a definição muscular de seus braços e pernas que acabou roubando a atenção dos internautas.

Nas imagens, a artista exibiu o resultado de sua rotina de exercícios e recebeu uma série de elogios. O marido, o ator André Luiz Frambach, foi um dos primeiros a brincar com o físico da esposa. “Pega a perna, pega o ombro, pega o braço… pego tudo hahahahaha”, escreveu André nos comentários. Em outra mensagem, ele reforçou a brincadeira: “Que isso!!! Musculosa ela”.

Larissa Manoela surpreende com shape sarado

Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução
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Larissa Manoela surpreende com shape sarado por Reprodução

A transformação física de Larissa também despertou a curiosidade dos fãs, que passaram a pedir detalhes sobre os treinos da atriz. “A meta é ter o shape da Larissa Manoela”, comentou uma seguidora.

Outra internauta contou que começou a frequentar a academia e encontrou uma nova inspiração. “Entrei na academia e minha nova meta é ter o seu shape, meu Deus!”, declarou.

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Houve ainda quem pedisse que Larissa compartilhasse sua rotina de exercícios. “Tá na hora de disponibilizar seus treinos pra gente, Lari!”, brincou uma fã.

Além dos comentários sobre os músculos definidos, a atriz recebeu elogios pela aparência. “Isso não é uma mulher, é um monumento”, escreveu uma pessoa. “Que mulher maravilhosa”, acrescentou outra.

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