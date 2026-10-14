SARADA

Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'

Atriz de 25 anos compartilhou fotos da estreia de peça de teatro e chamou atenção pelo físico; marido, André Luiz Frambach, também reagiu

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:30

Larissa Manoela surpreende com shape sarado Crédito: Reprodução

Larissa Manoela, de 25 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos nas redes sociais nesta semana. A atriz publicou registros da estreia VIP do espetáculo 'Descalços no Parque', no Teatro Clara Nunes, mas foi a definição muscular de seus braços e pernas que acabou roubando a atenção dos internautas.

Nas imagens, a artista exibiu o resultado de sua rotina de exercícios e recebeu uma série de elogios. O marido, o ator André Luiz Frambach, foi um dos primeiros a brincar com o físico da esposa. “Pega a perna, pega o ombro, pega o braço… pego tudo hahahahaha”, escreveu André nos comentários. Em outra mensagem, ele reforçou a brincadeira: “Que isso!!! Musculosa ela”.

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A transformação física de Larissa também despertou a curiosidade dos fãs, que passaram a pedir detalhes sobre os treinos da atriz. “A meta é ter o shape da Larissa Manoela”, comentou uma seguidora.

Outra internauta contou que começou a frequentar a academia e encontrou uma nova inspiração. “Entrei na academia e minha nova meta é ter o seu shape, meu Deus!”, declarou.

Houve ainda quem pedisse que Larissa compartilhasse sua rotina de exercícios. “Tá na hora de disponibilizar seus treinos pra gente, Lari!”, brincou uma fã.