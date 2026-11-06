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Lary participa de projeto de samba e pagode comandado por Leandro Brito

Cantora é a nova convidada da “Resenha do Brito”, lançado nesta sexta-feira (6), às 11h, com vídeo completo no YouTube

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:42

Lary é a nova convidada da “Resenha do Brito”
Lary é a nova convidada da “Resenha do Brito” Crédito: Divulgação

A cantora e compositora Lary é a nova convidada da “Resenha do Brito”, projeto audiovisual comandado por Leandro Brito que reúne artistas em encontros dedicados ao samba e ao pagode. A participação da artista será disponibilizada nesta sexta-feira (6), às 11h, com o vídeo completo no YouTube.

O lançamento chega em uma fase de movimentação na carreira da cantora. Recentemente, ela apresentou o audiovisual “Com Calor, Lary (Ao Vivo Niterói)”, gravado em Niterói, no Rio de Janeiro, em um formato que valoriza a interpretação ao vivo e a conexão com o público.

Na resenha, Lary aposta em um repertório que aproxima sua trajetória autoral da atmosfera descontraída das rodas de samba. A proposta é explorar novas possibilidades como intérprete dentro do pagode, em um encontro marcado pela troca musical.

Lary faz temporada na Bahia

Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
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Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação

“Participar da Resenha do Brito foi muito especial para mim. Eu gosto muito desses encontros em que a música acontece de uma forma mais próxima, com troca e verdade”, afirma a cantora.

Leandro Brito destaca que a escolha das músicas é parte essencial da identidade do projeto. Para ele, o repertório autoral de Lary se encaixa na proposta da resenha e contribui para criar uma experiência musical próxima do público.

“Além de ser uma excelente cantora, ela é também uma compositora de altíssimo nível. Ela já tem um repertório autoral que conversa muito bem com esse formato”, diz.

Para Lary, a participação representa mais uma oportunidade de experimentar caminhos musicais. “Cada projeto me permite descobrir um pouco mais sobre a artista que quero ser”, completa.

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