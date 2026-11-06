Lary participa de projeto de samba e pagode comandado por Leandro Brito

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:42
A cantora e compositora Lary é a nova convidada da “Resenha do Brito”, projeto audiovisual comandado por Leandro Brito que reúne artistas em encontros dedicados ao samba e ao pagode. A participação da artista será disponibilizada nesta sexta-feira (6), às 11h, com o vídeo completo no YouTube.
O lançamento chega em uma fase de movimentação na carreira da cantora. Recentemente, ela apresentou o audiovisual “Com Calor, Lary (Ao Vivo Niterói)”, gravado em Niterói, no Rio de Janeiro, em um formato que valoriza a interpretação ao vivo e a conexão com o público.
Na resenha, Lary aposta em um repertório que aproxima sua trajetória autoral da atmosfera descontraída das rodas de samba. A proposta é explorar novas possibilidades como intérprete dentro do pagode, em um encontro marcado pela troca musical.
Lary faz temporada na Bahia
“Participar da Resenha do Brito foi muito especial para mim. Eu gosto muito desses encontros em que a música acontece de uma forma mais próxima, com troca e verdade”, afirma a cantora.
Leandro Brito destaca que a escolha das músicas é parte essencial da identidade do projeto. Para ele, o repertório autoral de Lary se encaixa na proposta da resenha e contribui para criar uma experiência musical próxima do público.
“Além de ser uma excelente cantora, ela é também uma compositora de altíssimo nível. Ela já tem um repertório autoral que conversa muito bem com esse formato”, diz.
Para Lary, a participação representa mais uma oportunidade de experimentar caminhos musicais. “Cada projeto me permite descobrir um pouco mais sobre a artista que quero ser”, completa.