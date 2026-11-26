HORA DO RANGO

Lasanha de frigideira para preguiçosos: fica pronta em 15 minutos e não precisa de forno

Com fogo bem baixo e panela tampada, o próprio vapor cozinha as camadas da massa e garante um almoço rápido e cremoso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11:00

Lasanha de frigideira Crédito: Imagem gerada com Inteligência artificial

Bateu vontade de comer lasanha, mas ninguém merece esperar quase uma hora no forno e ainda sujar uma pilha de pratos. A versão feita direto na frigideira resolve esse problema, entregando camadas de presunto, molho e queijo derretido em apenas 15 minutos.

O truque para a receita ficar pronta tão rápido é trocar a massa tradicional por massa de pastel comum ou massa fresca pré-cozida. Cortada no tamanho do fundo da panela, ela amacia no vapor do próprio molho em fogo bem baixo, garantindo um almoço completo, cremoso e sem trabalho.

Aprenda a fazer lasanha de frigideira 1 de 8

Ingredientes

250 g de massa fresca para lasanha ou massa de pastel em rolo

1 sachê e meio (450 g) de molho de tomate bem temperado

Meio copo (100 ml) de água quente

200 g de presunto fatiado

250 g de queijo muçarela em fatias

1 colher de sopa de azeite para untar

Sal, orégano e folhas de manjericão a gosto

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture o molho de tomate com a água quente e ajuste o sal e o orégano.

Unte uma frigideira funda com tampa com o azeite de oliva e espalhe duas conchas cheias de molho no fundo.

Coloque uma camada de massa fresca, cortando as pontas se necessário para cobrir o fundo da frigideira sem dobrar as bordas.

Adicione fatias de presunto, mussarela e cubra com mais uma concha de molho.

Repita o processo criando mais duas camadas de massa, frios e molho.

Finalize a última camada com bastante queijo mussarela cobrindo toda a superfície e salpique orégano seco.

Tampe a frigideira, coloque na menor boca do fogão e ligue em fogo baixo.

Deixe cozinhar sem abrir por 12 a 15 minutos. Verifique se a massa está macia espetando a ponta de uma faca no centro.