Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11:00
Bateu vontade de comer lasanha, mas ninguém merece esperar quase uma hora no forno e ainda sujar uma pilha de pratos. A versão feita direto na frigideira resolve esse problema, entregando camadas de presunto, molho e queijo derretido em apenas 15 minutos.
O truque para a receita ficar pronta tão rápido é trocar a massa tradicional por massa de pastel comum ou massa fresca pré-cozida. Cortada no tamanho do fundo da panela, ela amacia no vapor do próprio molho em fogo bem baixo, garantindo um almoço completo, cremoso e sem trabalho.
Aprenda a fazer lasanha de frigideira
250 g de massa fresca para lasanha ou massa de pastel em rolo
1 sachê e meio (450 g) de molho de tomate bem temperado
Meio copo (100 ml) de água quente
200 g de presunto fatiado
250 g de queijo muçarela em fatias
1 colher de sopa de azeite para untar
Sal, orégano e folhas de manjericão a gosto
Em uma tigela, misture o molho de tomate com a água quente e ajuste o sal e o orégano.
Unte uma frigideira funda com tampa com o azeite de oliva e espalhe duas conchas cheias de molho no fundo.
Coloque uma camada de massa fresca, cortando as pontas se necessário para cobrir o fundo da frigideira sem dobrar as bordas.
Adicione fatias de presunto, mussarela e cubra com mais uma concha de molho.
Repita o processo criando mais duas camadas de massa, frios e molho.
Finalize a última camada com bastante queijo mussarela cobrindo toda a superfície e salpique orégano seco.
Tampe a frigideira, coloque na menor boca do fogão e ligue em fogo baixo.
Deixe cozinhar sem abrir por 12 a 15 minutos. Verifique se a massa está macia espetando a ponta de uma faca no centro.
Desligue o fogo, decore com folhas de manjericão e sirva.