RECEITA

Lasanha gastando pouco: receita econômica rende bastante, leva ingredientes simples e fica dos deuses

Prato pode ser preparado com molho de carne moída, presunto e queijo e é opção para servir toda a família sem pesar tanto no orçamento

Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:00

Crédito: Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock

Fazer uma lasanha saborosa não precisa exigir uma lista enorme de ingredientes nem cortes caros de carne. Com carne moída em menor quantidade, um molho bem preparado e ingredientes simples, é possível fazer uma travessa que rende várias porções.

O segredo para economizar é caprichar no molho, que ajuda a dar volume ao recheio e ainda deixa a lasanha bem molhadinha. Veja como preparar.

Vários sabores de lasanha 1 de 28

Lasanha simples:

Ingredientes

* 500 g de massa para lasanha

* 300 g de carne moída

* 200 g de presunto

* 200 g de muçarela

* 2 sachês de molho de tomate

* 1 cebola pequena picada

* 2 dentes de alho picados

* 1 tomate picado

* 1 colher de sopa de óleo ou azeite

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* Orégano a gosto

* Água, se necessário

Modo de preparo

Aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo para deixá-la bem soltinha.

Quando a carne estiver cozida, adicione o tomate picado e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Se o molho estiver muito grosso, coloque um pouco de água. Deixe cozinhar por alguns minutos. Para a lasanha ficar suculenta, é importante que o molho não fique seco.

Em uma travessa, espalhe uma camada de molho no fundo. Faça uma camada de massa e cubra novamente com molho. Distribua parte do presunto e da muçarela e continue alternando as camadas até terminar os ingredientes.

Finalize com molho e muçarela. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C. O tempo de forno pode variar de acordo com o tipo de massa utilizado, por isso é importante seguir também as orientações da embalagem.

Nos minutos finais, retire o papel-alumínio e deixe o queijo dourar.

5 dicas para gastar menos na lasanha

1. Use menos carne e mais molho: 300 g de carne moída são suficientes para dar sabor ao molho sem encarecer tanto a receita.

2. Compare o preço dos queijos: a muçarela costuma representar uma parte considerável do custo. Vale verificar preços no balcão de frios e em embalagens fechadas.

3. Aproveite o tomate maduro: tomates que já estão bem maduros podem ser incorporados ao molho para aumentar o rendimento.

4. Faça camadas mais finas: distribuir os ingredientes de maneira uniforme ajuda a montar mais camadas sem precisar aumentar as quantidades.

5. Aproveite o que já tem em casa: sobras de frango desfiado, queijo e outros ingredientes que combinem com a preparação podem ser incorporadas ao recheio, evitando desperdício.

Tempo de preparo: cerca de 1 hora