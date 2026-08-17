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Lasanha na dieta? Sim! 4 mudanças simples deixam a receita menos calórica

Nutricionista explica como adaptar o prato para reduzir calorias e aumentar a saciedade sem precisar cortar a lasanha da alimentação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:30

Lasanha à bolonhesa com molho branco (Imagem: rahmi ayu | Shutterstock)
  Crédito: Imagem: rahmi ayu | Shutterstock

A lasanha não precisa sair do cardápio de quem está tentando emagrecer. Presente em almoços de família, encontros de fim de semana e refeições práticas, o prato pode ser adaptado com algumas mudanças nos ingredientes e no preparo.

Segundo a nutricionista Fernanda Lopes, da Six Clinic, o processo de emagrecimento não depende da exclusão de um alimento específico, mas da frequência de consumo, do equilíbrio da alimentação e das escolhas feitas ao longo da rotina. "Pequenos ajustes na preparação já podem fazer diferença ao longo do processo", explica a especialista.

Vários sabores de lasanha

[Edicase]Lasanha vegetariana de berinjela com tofu e espinafre (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de abóbora-moranga com espinafre (Imagem: Olga Nayashkova | Shutterstock) por Imagem: Olga Nayashkova | Shutterstock
[Edicase]Lasanha com molho à bolonhesa (Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock) por Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock
[Edicase]Lasanha à bolonhesa com molho branco (Imagem: rahmi ayu | Shutterstock) por Imagem: rahmi ayu | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de salmão com ora-pro-nóbis e queijo (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) por Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de abobrinha (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) por Imagem: Elena Veselova | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de brócolis com molho branco (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock) por Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock
Lasanha por Arquivo pessoal
[Edicase]Lasanha de berinjela (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de moela (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
[Edicase]Lasanha tradicional (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de espinafre com molho branco (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
[Edicase]Lasanha à bolonhesa com molho branco (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock) por Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de berinjela (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
[Edicase]Lasanha de espinafre e tofu (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de salame (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de berinjela (Imagem: flanovais | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha ao molho branco (Imagem: GK1982 | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de berinjela (Imagem: Dorothy Puray-Isidro | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha à bolonhesa com molho branco (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha vegana de berinjela (Imagem: Dorothy Puray-Isidro | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de tofu e espinafre (Imagem: stockstudios | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de cogumelo com espinafre (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de brócolis com queijo (Imagem: marco mayer | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de espinafre cogumelos (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de abobrinha e queijo cottage (Imagem: Stephanie Frey | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha de brócolis com molho branco (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock) por
[Edicase]Lasanha à bolonhesa (Imagem: irina2511 | Shutterstock) por
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[Edicase]Lasanha vegetariana de berinjela com tofu e espinafre (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

Confira quatro mudanças que podem deixar a lasanha menos calórica:

1. Troque o queijo por versões mais leves

Queijos como cheddar, gorgonzola e catupiry podem aumentar bastante a densidade calórica da receita quando utilizados em grandes quantidades.

Para deixar o prato mais leve, a nutricionista recomenda reduzir a quantidade e optar por alternativas como ricota, cottage, muçarela light e queijo minas frescal.

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2. Evite molhos industrializados

Outra mudança simples está no molho. As versões prontas podem apresentar maior concentração de sódio, açúcar, gordura, conservantes e outros aditivos.

Uma alternativa é preparar o molho em casa usando tomate natural, alho, cebola e temperos frescos. Dessa forma, fica mais fácil controlar os ingredientes utilizados na receita.

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3. Substitua parte da massa por legumes

A massa tradicional costuma ser feita com farinha refinada, que apresenta menor quantidade de fibras. Para aumentar o aporte de fibras e contribuir para a saciedade, parte das camadas pode ser substituída por legumes.

Berinjela e abobrinha são algumas das opções indicadas pela nutricionista e podem ser incorporadas à receita sem comprometer o sabor.

4. Não olhe apenas para uma refeição

Segundo Fernanda Lopes, comer lasanha ocasionalmente não determina sozinho o resultado de um processo de emagrecimento.

A perda de peso está relacionada ao equilíbrio da alimentação ao longo do tempo. Por isso, mais importante do que transformar um único prato em "proibido" é manter uma rotina alimentar equilibrada e consistente.

Com pequenas adaptações, a lasanha pode continuar fazendo parte da alimentação sem que seja necessário abrir mão do prato durante o processo de emagrecimento.

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