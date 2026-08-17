Lasanha na dieta? Sim! 4 mudanças simples deixam a receita menos calórica

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:30
A lasanha não precisa sair do cardápio de quem está tentando emagrecer. Presente em almoços de família, encontros de fim de semana e refeições práticas, o prato pode ser adaptado com algumas mudanças nos ingredientes e no preparo.
Segundo a nutricionista Fernanda Lopes, da Six Clinic, o processo de emagrecimento não depende da exclusão de um alimento específico, mas da frequência de consumo, do equilíbrio da alimentação e das escolhas feitas ao longo da rotina. "Pequenos ajustes na preparação já podem fazer diferença ao longo do processo", explica a especialista.
Vários sabores de lasanha
Confira quatro mudanças que podem deixar a lasanha menos calórica:
1. Troque o queijo por versões mais leves
Queijos como cheddar, gorgonzola e catupiry podem aumentar bastante a densidade calórica da receita quando utilizados em grandes quantidades.
Para deixar o prato mais leve, a nutricionista recomenda reduzir a quantidade e optar por alternativas como ricota, cottage, muçarela light e queijo minas frescal.
2. Evite molhos industrializados
Outra mudança simples está no molho. As versões prontas podem apresentar maior concentração de sódio, açúcar, gordura, conservantes e outros aditivos.
Uma alternativa é preparar o molho em casa usando tomate natural, alho, cebola e temperos frescos. Dessa forma, fica mais fácil controlar os ingredientes utilizados na receita.
3. Substitua parte da massa por legumes
A massa tradicional costuma ser feita com farinha refinada, que apresenta menor quantidade de fibras. Para aumentar o aporte de fibras e contribuir para a saciedade, parte das camadas pode ser substituída por legumes.
Berinjela e abobrinha são algumas das opções indicadas pela nutricionista e podem ser incorporadas à receita sem comprometer o sabor.
4. Não olhe apenas para uma refeição
Segundo Fernanda Lopes, comer lasanha ocasionalmente não determina sozinho o resultado de um processo de emagrecimento.
A perda de peso está relacionada ao equilíbrio da alimentação ao longo do tempo. Por isso, mais importante do que transformar um único prato em "proibido" é manter uma rotina alimentar equilibrada e consistente.
Com pequenas adaptações, a lasanha pode continuar fazendo parte da alimentação sem que seja necessário abrir mão do prato durante o processo de emagrecimento.