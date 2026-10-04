Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lasers gigantes no deserto do Atacama, no Chile, criam estrelas falsas, e astrônomos veem espaço com mais nitidez

Estrelas artificiais a 90 km de altura ajudam telescópios a driblar a turbulência do ar. Veja como funciona a técnica de óptica adaptativa usada no Chile.

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:42

Estrelas artificiais a 90 km de altura ajudam telescópios a driblar a turbulência do ar. Veja como funciona a técnica de óptica adaptativa usada no Chile. Crédito: Foto: Divulgação/PxHere

Astrônomos do Observatório Europeu do Sul (ESO) estão disparando lasers gigantes contra o céu do deserto do Atacama, no Chile, para criar estrelas artificiais na atmosfera. O objetivo é compensar a distorção que o ar provoca na luz captada pelo Telescópio Muito Grande (VLT), em Paranal, e assim obter imagens mais nítidas de estrelas, galáxias e exoplanetas.

A técnica voltou aos holofotes neste mês. O VLT conta agora com sete lasers, o último instalado no fim de 2025. Os quatro telescópios principais do complexo, de 8,2 metros cada, podem disparar seus feixes ao mesmo tempo.

Céu estrelado reduz o estresse

Contemplar céu estrelado faz bem por Shutterstock
Contemplar céu estrelado faz bem por Shutterstock
Contemplar céu estrelado faz bem por Shutterstock
Contemplar céu estrelado faz bem por Shutterstock
Olhar o céu é de graça por Shutterstock
Contemplar céu à noite reduz estresse por Shutterstock
1 de 6
Contemplar céu estrelado faz bem por Shutterstock

Um céu que encanta, mas que borra a luz das estrelas

Para quem olha do chão, a cintilação das estrelas é bela. Para os astrônomos, é um obstáculo: a atmosfera prejudica a nitidez da luz que vem de estrelas e galáxias distantes.

A atmosfera funciona como uma camada de ar em constante movimento. Cada ondulação desvia a luz por um caminho ligeiramente diferente, e o resultado é uma imagem turva, mesmo em telescópios gigantes.

Para contornar o problema, os cientistas usam a óptica adaptativa. Quando há uma estrela natural brilhante na região observada, ela serve de referência. Quando não há, entram os lasers. A implementação é difícil, mas a ideia em si é bem simples.

Como funcionam as estrelas artificiais criadas com lasers?

O laser atinge uma camada da atmosfera rica em sódio, a cerca de 90 km de altura, e cria um ponto luminoso que funciona como estrela-guia. A luz volta aos espelhos do telescópio, e esses espelhos são orientados para corrigir rapidamente a distorção do ar.

Em resumo, o processo tem três etapas: disparar o laser, medir a distorção e ajustar os espelhos. Tudo acontece em ritmo acelerado, porque o ar muda a todo instante.

Cada laser tem 22 watts de potência, cerca de 4 mil vezes o máximo de uma caneta laser, e emite um feixe de 30 centímetros de diâmetro. Há ainda uma vantagem estratégica. Como a estrela é criada pelo próprio observatório, ela pode ser posicionada onde os astrônomos quiserem, como se o céu fosse uma tela em branco.

O laser atinge uma camada da atmosfera rica em sódio, a cerca de 90 km de altura, e cria um ponto luminoso que funciona como estrela-guia Crédito: Foto: Reprodução/Reddit/astrophotography

O que esse avanço representa para a astronomia

O VLT já protagonizou algumas das descobertas mais importantes do século 21, como a primeira imagem de um exoplaneta e a medição das posições de estrelas individuais que orbitam o buraco negro no centro da Via Láctea.

Fabricar uma estrela, portanto, não é mera curiosidade científica: é uma ferramenta de precisão. Sem essa correção, parte do potencial dos grandes espelhos de 8,2 metros se perderia no caminho entre o espaço e o chão.

Com sete lasers e quatro telescópios capazes de atuar em conjunto, o complexo forma um sistema virtual com campo de visão maior, ampliando o que a astronomia consegue observar a partir do Chile. Fabricar estrelas, no fim, é uma forma criativa de vencer o ar que separa os telescópios do cosmos.

Tags:

Universo Chile

Mais recentes

Imagem - Virginia, Sabrina Sato e mais se rendem ao ‘bumbum de colágeno’: especialista explica como funciona procedimento estético

Virginia, Sabrina Sato e mais se rendem ao ‘bumbum de colágeno’: especialista explica como funciona procedimento estético
Imagem - Fazenda em Goiás reúne 42 mil pés de jabuticaba e mantém desafio criado nos anos 1980: quem comer uma fruta de cada árvore pode levar a propriedade para casa

Fazenda em Goiás reúne 42 mil pés de jabuticaba e mantém desafio criado nos anos 1980: quem comer uma fruta de cada árvore pode levar a propriedade para casa
Imagem - O Pix vem aí? 3 signos podem encontrar dinheiro, sucesso e boas oportunidades nesta semana

O Pix vem aí? 3 signos podem encontrar dinheiro, sucesso e boas oportunidades nesta semana