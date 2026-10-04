Lasers gigantes no deserto do Atacama, no Chile, criam estrelas falsas, e astrônomos veem espaço com mais nitidez

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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:42
Astrônomos do Observatório Europeu do Sul (ESO) estão disparando lasers gigantes contra o céu do deserto do Atacama, no Chile, para criar estrelas artificiais na atmosfera. O objetivo é compensar a distorção que o ar provoca na luz captada pelo Telescópio Muito Grande (VLT), em Paranal, e assim obter imagens mais nítidas de estrelas, galáxias e exoplanetas.
A técnica voltou aos holofotes neste mês. O VLT conta agora com sete lasers, o último instalado no fim de 2025. Os quatro telescópios principais do complexo, de 8,2 metros cada, podem disparar seus feixes ao mesmo tempo.
Céu estrelado reduz o estresse
Para quem olha do chão, a cintilação das estrelas é bela. Para os astrônomos, é um obstáculo: a atmosfera prejudica a nitidez da luz que vem de estrelas e galáxias distantes.
A atmosfera funciona como uma camada de ar em constante movimento. Cada ondulação desvia a luz por um caminho ligeiramente diferente, e o resultado é uma imagem turva, mesmo em telescópios gigantes.
Para contornar o problema, os cientistas usam a óptica adaptativa. Quando há uma estrela natural brilhante na região observada, ela serve de referência. Quando não há, entram os lasers. A implementação é difícil, mas a ideia em si é bem simples.
O laser atinge uma camada da atmosfera rica em sódio, a cerca de 90 km de altura, e cria um ponto luminoso que funciona como estrela-guia. A luz volta aos espelhos do telescópio, e esses espelhos são orientados para corrigir rapidamente a distorção do ar.
Em resumo, o processo tem três etapas: disparar o laser, medir a distorção e ajustar os espelhos. Tudo acontece em ritmo acelerado, porque o ar muda a todo instante.
Cada laser tem 22 watts de potência, cerca de 4 mil vezes o máximo de uma caneta laser, e emite um feixe de 30 centímetros de diâmetro. Há ainda uma vantagem estratégica. Como a estrela é criada pelo próprio observatório, ela pode ser posicionada onde os astrônomos quiserem, como se o céu fosse uma tela em branco.
O VLT já protagonizou algumas das descobertas mais importantes do século 21, como a primeira imagem de um exoplaneta e a medição das posições de estrelas individuais que orbitam o buraco negro no centro da Via Láctea.
Fabricar uma estrela, portanto, não é mera curiosidade científica: é uma ferramenta de precisão. Sem essa correção, parte do potencial dos grandes espelhos de 8,2 metros se perderia no caminho entre o espaço e o chão.
Com sete lasers e quatro telescópios capazes de atuar em conjunto, o complexo forma um sistema virtual com campo de visão maior, ampliando o que a astronomia consegue observar a partir do Chile. Fabricar estrelas, no fim, é uma forma criativa de vencer o ar que separa os telescópios do cosmos.