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Latino deixa comentário ousado em foto de Virginia e chama atenção; saiba mais

Cantor aproveitou o momento que está solteiro e deixou comentário em publicação em que a loira aparece usando biquíni

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:29

Comentário de Latino chamou atenção nas redes sociais
Comentário de Latino chamou atenção nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Latino chamou a atenção nas redes sociais ao deixar um comentário sugestivo em uma foto de biquíni de Virginia Fonseca, publicada nesta segunda-feira (19). A influenciadora, de 27 anos, compartilhou registros enquanto aproveitava o sol em sua mansão, em Goiânia, Goiás, e recebeu uma mensagem do artista, que também está solteiro.

Virginia publicou cliques que aumentaram a temperatura no Instagram nesta segunda-feira (19). Em registros, a influenciadora aparece de biquíni preto, enquanto aproveita o sol em sua mansão em Goiânia (GO), e recebeu uma mensagem inesperada.

Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais

Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais por Reprodução | Instagram

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Latino, que está solteiro, deixou um comentário na publicação da loira, que parece uma investida. Segundo o portal Terra, o cantor escreveu nos comentários: “De viver o meu momento (risos)”.

A interação acontece em um momento em que ambos estão solteiros. Virginia terminou mais uma vez o relacionamento com o jogador Vini Jr., com quem namorou por pouco mais de um ano.

Já Latino está solteiro desde agosto, quando terminou o seu casamento de sete anos com Raffa Rarbbie. Na ocasião, a ex-esposa do artista o acusou de agressão.

Nas fotos publicadas por Virginia, ela aparece exibindo o bronzeado e a boa forma com um biquíni fio-dental. Em uma das imagens, a influenciadora destacou o bumbum, atraindo uma série de elogios.

"Humilhação começou cedo hoje", brincou uma internauta. "Boa, nova e solteira", comentou outra. "Na nossa cabeça temos o corpo dela", escreveu uma seguidora. "Aquilo ali não é uma mulher, aquilo ali é uma armadilha", acrescentou outra pessoa.

Apesar do comentário sugestivo, não há informações sobre qualquer envolvimento amoroso entre Latino e Virginia.

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