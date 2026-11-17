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Latino desabafa sobre separação e briga com o filho após ano turbulento: 'Foi um baque'

Cantor classificou o fim do casamento com Raffa Rarbbie como um “baque”, admitiu dificuldade para se apaixonar novamente e comentou os conflitos familiares

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:54

Latino falou sobre o fim do casamento com Raffa Rarbbie, os conflitos com o filho e os planos para 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Latino fez um balanço dos momentos difíceis que enfrentou em 2026 e falou abertamente sobre os conflitos que marcaram sua vida pessoal. Em entrevista à jornalista Jussara Ávila, do portal LeoDias, nos bastidores da festa de 50 anos de Poliana Rocha, o artista comentou o fim do casamento com Raffa Rarbbie, as acusações feitas pelo próprio filho e os planos para começar 2027 com uma nova postura.

Ao falar sobre a separação, Latino reconheceu que o rompimento teve um impacto significativo em sua vida emocional. O relacionamento terminou em meio a acusações de agressão feitas pela ex-companheira, negadas pelo cantor.

“Deixar pra trás a questão da minha separação, que foi um baque pra mim. Acho que todo mundo que vem de um relacionamento robusto, de muito sentimento, fica um pouco abatido com essa situação”, declarou.

Raffa Rarbbie e Latino 1 de 9

O artista também revelou que ainda sente os efeitos do término e que enfrenta dificuldades para se abrir a um novo relacionamento. Segundo ele, a experiência mudou sua maneira de enxergar a vida amorosa.

“Tô tendo um pouco de dificuldade de me apaixonar, eu não sei o que está acontecendo comigo, tô ficando meio frio, já fico um pouco preocupado com isso, não quero me tornar uma pessoa fria”, afirmou.

Latino disse que não pretende apressar uma nova relação nem assumir compromissos sem estar emocionalmente preparado. Para o cantor, sentimentos e decisões amorosas não devem ser tratados como promessas feitas sem reflexão.

Cantor comenta acusações feitas pelo filho

Outro assunto abordado na entrevista foi o conflito com o filho, que fez acusações públicas de abuso contra o artista. Latino afirmou que não pretende processar o jovem e disse esperar que os dois consigam superar os desentendimentos.

Questionado sobre a possibilidade de recorrer à Justiça, respondeu: “Vou processar quem, o meu filho? Por Deus, é meu filho, meu sangue, minha essência, não tem como fazer isso”.

O cantor também atribuiu o comportamento do filho a problemas relacionados à dependência química, mas essa afirmação corresponde à versão apresentada por ele na entrevista. Latino disse torcer para que o jovem amadureça, assuma responsabilidades e consiga reconstruir a relação familiar.

O que Latino espera para 2027

Ao projetar o próximo ano, o artista afirmou que deseja deixar os conflitos para trás e concentrar as energias no amadurecimento pessoal. Ele também reconheceu que mudou ao longo do tempo e destacou a importância de identificar os próprios erros.