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Latino nega acusações de agressão feitas por ex e anuncia que caso será levado à Justiça

Cantor rebateu relatos de Raffa Rabbie, afirmou que não vai discutir a separação nas redes sociais e declarou: “Não sou capaz de bater em uma barata”

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 14:21

Raffa Rarbbie e Latino Crédito: Reprodução/Instagram

Latino se pronunciou sobre as acusações de agressão, ameaças e comportamento violento feitas pela ex-mulher, Raffa Rabbie. Em um vídeo publicado nas redes sociais no sábado (15), o cantor negou os relatos e afirmou que o caso será tratado por seus advogados e pelas autoridades.

“Eu nego todas as acusações que foram feitas a mim. São acusações graves e, exatamente por isso, serão respondidas onde têm que ser respondidas, perante as autoridades e por meio dos meus advogados”, declarou.

O artista também pediu cautela na análise das imagens divulgadas pela influenciadora. Segundo Latino, os vídeos apresentados representariam apenas parte dos acontecimentos. “Peço apenas que o assunto tão sério seja tratado com responsabilidade e que qualquer conclusão venha de apuração completa dos fatos e não de fragmentos de uma história editada”, afirmou.

Raffa Rarbbie e Latino 1 de 9

Latino fala sobre o fim do relacionamento

Latino e Raffa Rabbie ficaram juntos por quase sete anos. Ao comentar o término, o cantor afirmou que a relação passou por diferentes fases e chegou a um período de desgaste antes da separação. “Sempre reconheci publicamente a Raffa, e sua família eu acolhi como se fosse minha porque acreditava na história que estávamos construindo”, disse.

O cantor afirmou ainda que não pretende transformar a separação em uma disputa pública. Questões relacionadas ao relacionamento e ao patrimônio, segundo ele, serão resolvidas dentro da Justiça. “Não vou ficar aqui conduzindo minha defesa pelas redes sociais ou expondo a minha intimidade por aqui. Não é aqui que se resolve”, declarou.

Latino também negou ter histórico de violência contra mulheres e afirmou repudiar qualquer forma de agressão. “Quem me conhece sabe que não sou capaz de bater em uma barata. Quem me conhece sabe da minha índole. Não tenho histórico de bater em mulher”, afirmou.

O que Raffa Rabbie afirmou

As acusações vieram a público na sexta-feira (14), quando Raffa publicou um vídeo relatando episódios que classificou como agressivos e abusivos durante o relacionamento.

A influenciadora compartilhou gravações de discussões nas quais Latino aparece exaltado. Segundo ela, os episódios envolveram ameaças e falas violentas contra ela e sua mãe.

Raffa também afirmou que decidiu registrar uma das situações após perceber que o cantor estava alterado durante uma discussão. De acordo com o relato, Latino teria destruído o celular usado por ela para fazer as gravações.

A influenciadora disse que conseguiu recuperar parte dos arquivos porque o aparelho estava conectado a um serviço de armazenamento em nuvem.