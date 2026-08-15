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Latino publicou sobre 'poligamia não ser pecado' pouco antes de ex expor agressões: 'Que batalha'

Cantor compartilhou publicação com referências bíblicas e hashtags como "macho alfa" e "homem de valor" pouco antes do relato de Raffa Rarbbie

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 08:45

Raffa Rarbbie e Latino Crédito: Reprodução/Instagram

Latino, de 53 anos, compartilhou em suas redes sociais um vídeo sobre poligamia e pecado horas antes de a ex-mulher, Raffa Rarbbie, de 27, publicar um desabafo no qual relata episódios de agressividade, ameaças e violência patrimonial durante o relacionamento.

A publicação repostada pelo cantor questiona se a poligamia seria considerada pecado segundo a Bíblia. No vídeo, um homem que se apresenta nas redes sociais como teólogo cita personagens bíblicos que tiveram mais de uma esposa ou concubinas, como Abraão, Esaú, Jacó, Davi e Salomão.

Raffa Rarbbie e Latino 1 de 9

"E se eu te provar que a poligamia nunca foi pecado na bíblia? Será que Deus mudou e a poligamia realmente se tornou pecado?", afirma o homem no vídeo compartilhado por Latino. "Logo agora, na sua vez, é pecado", ironiza ele. "Que batalha", reagiu o cantor.

A publicação também traz as hashtags "macho alfa", "homem de valor", "poligamia", "homem moderno" e "homens de verdade". O autor do vídeo afirma ser teólogo, pai de meninas e casado. Em sua biografia nas redes sociais, diz ensinar "homens a decifrar sinais e evitar ciladas".

Post de Latino Crédito: Reprodução

Ex de Latino relata episódios de agressividade

Horas depois da publicação compartilhada pelo cantor, Raffa Rarbbie publicou um vídeo de pouco mais de 15 minutos em que relatou episódios de agressividade que, segundo ela, teriam acontecido durante o relacionamento com Latino. A influenciadora exibiu gravações nas quais o cantor aparece com o tom de voz elevado enquanto discute com ela e com a mãe. Em um dos trechos, o cantor diz:

"Aí implica, cria problema na cabeça dos outros e depois sai como a pobre coitada. É assim que as mulheres fazem com os homens. Vocês são tudo um bando de bosta. É isso que vocês fazem. Até o cara atirar, ficar louco e dar um monte de tiro e morrer, e sair sacudindo essa p*rra toda. Por isso que os caras ficam loucos".

Raffa também mostrou um vídeo gravado na garagem da residência, no qual Latino aparece apontando para o relógio e fazendo um gesto obsceno ao chegar em casa pela manhã, entre 6h e 11h.

Raffa Rarbbie acusa Latino de agressão 1 de 4

"Uma das milhares de vezes em que ele chegava de manhã, e não eram dias de trabalho. O gesto obceno foi para mim, pois ele sabia que quem tinha o sistema de câmeras no celular éramos eu e minha mãe", afirmou.

No relato publicado na noite de sexta-feira (15), Raffa também acusou Latino de destruir seu celular durante uma discussão e afirmou que já pediu a separação. O cantor ainda não se manifestou sobre as acusações. O espaço segue aberto.