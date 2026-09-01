Latino reage a rumores sobre ex e debocha de acusações: ‘Me ajuda, né?’

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:56
Latino precisou entrar no meio da repercussão de sua nova música. Depois de lançar “Amor Tóxico”, o cantor viu internautas associarem a letra ao fim de seu relacionamento com Rafaella Ribeiro, de quem se separou em julho, após sete anos juntos.
O motivo da especulação foi justamente o tema da canção. Na divulgação da faixa, Latino fala sobre relações que chegam ao fim por causa das próprias escolhas e provoca os seguidores a enviarem a música para alguém que esteja vivendo um relacionamento tóxico.
Foi o suficiente para os fãs levantarem a suspeita de que existiria um recado para a ex-mulher.
Raffa Rarbbie e Latino
Diante dos comentários, o cantor decidiu se pronunciar. Latino afirmou que “Amor Tóxico” não foi escrita pensando em uma pessoa específica e explicou que a história faz parte do processo criativo de uma composição. “Isso é apenas uma história de composição musical, como várias outras que já fiz. Não tem indireta para ninguém!”, declarou.
Mas a resposta não parou por aí. Conhecido pelo bom humor, Latino resolveu debochar da interpretação dos internautas e usou uma de suas músicas mais conhecidas para fazer uma comparação. “Imagina se eu tivesse, por exemplo, lançado ‘Kuduro’ agora? Então eu estaria falando do c# dela? Me ajuda, né?”, ironizou.
Término aconteceu em julho
Latino e Rafaella Ribeiro, conhecida também como Raffa Rarbbie, encerraram o relacionamento em julho deste ano. Os dois ficaram juntos por cerca de sete anos.
Desde então, qualquer publicação do cantor relacionada a relacionamentos passou a ser observada pelos seguidores, que agora tentam encontrar possíveis referências ao término.
Apesar das especulações, Latino afirmou que a nova música deve ser encarada apenas como uma obra musical e negou que tenha usado a faixa para mandar uma mensagem à ex.