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Latino reage a rumores sobre ex e debocha de acusações: ‘Me ajuda, né?’

Cantor foi apontado como autor de indiretas para Rafaella Ribeiro após lançar música sobre relacionamento tóxico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:56

Latino negou indiretas para a ex e ironizou os rumores
Latino negou indiretas para a ex e ironizou os rumores Crédito: Reprodução/Instagram

Latino precisou entrar no meio da repercussão de sua nova música. Depois de lançar “Amor Tóxico”, o cantor viu internautas associarem a letra ao fim de seu relacionamento com Rafaella Ribeiro, de quem se separou em julho, após sete anos juntos.

O motivo da especulação foi justamente o tema da canção. Na divulgação da faixa, Latino fala sobre relações que chegam ao fim por causa das próprias escolhas e provoca os seguidores a enviarem a música para alguém que esteja vivendo um relacionamento tóxico.

Foi o suficiente para os fãs levantarem a suspeita de que existiria um recado para a ex-mulher.

Raffa Rarbbie e Latino

Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram
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Raffa Rarbbie e Latino por Reprodução/Instagram

Diante dos comentários, o cantor decidiu se pronunciar. Latino afirmou que “Amor Tóxico” não foi escrita pensando em uma pessoa específica e explicou que a história faz parte do processo criativo de uma composição. “Isso é apenas uma história de composição musical, como várias outras que já fiz. Não tem indireta para ninguém!”, declarou.

Mas a resposta não parou por aí. Conhecido pelo bom humor, Latino resolveu debochar da interpretação dos internautas e usou uma de suas músicas mais conhecidas para fazer uma comparação. “Imagina se eu tivesse, por exemplo, lançado ‘Kuduro’ agora? Então eu estaria falando do c# dela? Me ajuda, né?”, ironizou.

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Término aconteceu em julho

Latino e Rafaella Ribeiro, conhecida também como Raffa Rarbbie, encerraram o relacionamento em julho deste ano. Os dois ficaram juntos por cerca de sete anos.

Desde então, qualquer publicação do cantor relacionada a relacionamentos passou a ser observada pelos seguidores, que agora tentam encontrar possíveis referências ao término.

Apesar das especulações, Latino afirmou que a nova música deve ser encarada apenas como uma obra musical e negou que tenha usado a faixa para mandar uma mensagem à ex.

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