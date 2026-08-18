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Laura Cardoso e Glória Menezes morreram 67 anos depois de estrearem juntas na TV

Atrizes dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, na TV Tupi, em 1959, e morreram com apenas horas de diferença aos 98 e 91 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:44

Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200
Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200 Crédito: Reprodução/Instagram

Laura Cardoso e Glória Menezes estrearam juntas na televisão em 1959 e morreram com apenas um dia de diferença em 2026. Entre uma coisa e outra, foram 67 anos de história, personagens e mudanças na televisão brasileira.

As duas estavam no elenco de Um Lugar ao Sol, da TV Tupi, produção que foi ao ar pela primeira vez em 8 de abril de 1959. Naquele período, as novelas ainda eram transmitidas ao vivo e a televisão brasileira começava a se consolidar. Para Glória, a produção marcou o início de sua trajetória na TV.

Mais de seis décadas depois, a despedida aconteceu quase ao mesmo tempo. Laura morreu na noite de segunda-feira (17), aos 98 anos, em São Paulo. Na terça-feira (18), Glória morreu aos 91, no Rio de Janeiro.

Relembre alguns papéis de Laura Cardoso

Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "A Grande Família" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso com Carmem em "Chocolate com Pimenta" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Caetana em "O Outro Lado do Paraíso" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Alice em "Duas Caras" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Francisquinha em "Como Uma Onda" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Soraya Nicolich em "Explode Coração" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Dorotéia em "Gabriela" por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso começou nas radionovelas, mas logo adaptou-se a atuar em frente às câmeras e fundiu a própria trajetória com a linha do tempo da história da televisão no país por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso teve início na adolescência, quando ela passou em um teste para uma radionovela na Rádio Cosmos, mas a decisão de ser atriz tem origem na infância por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso como Isaura, em Mulheres de Areia (1993) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Donana, de Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Guiomar, em A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana, em Irmãos Coragem (1995) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Carmem, de Chocolate com Pimenta (2003) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Laksmi Ananda, em 'Caminho das Índias' por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Veridiana em "Flor do Caribe" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
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Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo

A coincidência fica ainda mais curiosa quando se olha para o tamanho das trajetórias. Laura Cardoso fez mais de 90 novelas e atravessou diferentes gerações da dramaturgia. Glória Menezes também construiu uma carreira de mais de seis décadas, com trabalhos marcantes na televisão, no cinema e no teatro.

História de amor de Glória Menezes e Tarcísio Meira

Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram
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Glória Menezes e Tarcísio Meira se conheceram nos anos 1960 por Reprodução | Instagram

As duas ainda voltaram a trabalhar na mesma produção muitos anos depois. Em 2004, estiveram em Senhora do Destino, da Globo. Glória interpretou a Baronesa Laura Correia de Andrade e Couto, enquanto Laura Cardoso fez uma participação como Luzitana, mãe de Nazaré Tedesco.

O curioso é que a primeira parceria aconteceu quando a novela ainda era uma experiência relativamente nova no país. Sessenta e sete anos depois, as duas se despediram quase simultaneamente, depois de passarem praticamente toda a história da televisão brasileira diante das câmeras.

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