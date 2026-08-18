LUTO NA TELEVISÃO

Laura Cardoso e Glória Menezes morreram 67 anos depois de estrearem juntas na TV

Atrizes dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, na TV Tupi, em 1959, e morreram com apenas horas de diferença aos 98 e 91 anos

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:44

Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200 Crédito: Reprodução/Instagram

Laura Cardoso e Glória Menezes estrearam juntas na televisão em 1959 e morreram com apenas um dia de diferença em 2026. Entre uma coisa e outra, foram 67 anos de história, personagens e mudanças na televisão brasileira.

As duas estavam no elenco de Um Lugar ao Sol, da TV Tupi, produção que foi ao ar pela primeira vez em 8 de abril de 1959. Naquele período, as novelas ainda eram transmitidas ao vivo e a televisão brasileira começava a se consolidar. Para Glória, a produção marcou o início de sua trajetória na TV.

Mais de seis décadas depois, a despedida aconteceu quase ao mesmo tempo. Laura morreu na noite de segunda-feira (17), aos 98 anos, em São Paulo. Na terça-feira (18), Glória morreu aos 91, no Rio de Janeiro.

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A coincidência fica ainda mais curiosa quando se olha para o tamanho das trajetórias. Laura Cardoso fez mais de 90 novelas e atravessou diferentes gerações da dramaturgia. Glória Menezes também construiu uma carreira de mais de seis décadas, com trabalhos marcantes na televisão, no cinema e no teatro.

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As duas ainda voltaram a trabalhar na mesma produção muitos anos depois. Em 2004, estiveram em Senhora do Destino, da Globo. Glória interpretou a Baronesa Laura Correia de Andrade e Couto, enquanto Laura Cardoso fez uma participação como Luzitana, mãe de Nazaré Tedesco.