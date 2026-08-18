Laura Cardoso falou como gostaria de morrer e resposta surpreendeu: 'É santo'

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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:48
Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17), às 23h24, em sua casa, em São Paulo. Segundo o bisneto da atriz, Fernando Faria, ela morreu de causas naturais. A informação foi divulgada pela família na madrugada desta terça-feira (18).
Anos antes, em 2014, Laura falou de maneira bem-humorada sobre como gostaria de morrer. A declaração aconteceu durante uma entrevista ao programa Provocações, da TV Cultura.
Laura Cardoso
Questionada sobre a possibilidade de estar cercada de aparelhos no fim da vida, a atriz reagiu imediatamente: "Ah, não!". Em seguida, contou qual seria sua preferência. "Dormindo! Sabe aquela coisa, 'ah, morreu dormindo'. É santo! De Deus", disse Laura.
Na mesma entrevista, a atriz também foi questionada sobre como e onde gostaria de voltar caso tivesse a possibilidade de reencarnar. Sem hesitar, ela respondeu: "Num país onde tivesse justiça, igualdade e paz".
Ao final, o entrevistador perguntou se Laura gostaria de mudar o mundo. A atriz então respondeu: "Quero! Se eu pudesse...".