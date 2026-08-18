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Laura Cardoso falou como gostaria de morrer e resposta surpreendeu: 'É santo'

Anos antes de morrer aos 98 anos, atriz contou de forma bem-humorada como gostaria de partir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:48

Laura Cardoso
Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17), às 23h24, em sua casa, em São Paulo. Segundo o bisneto da atriz, Fernando Faria, ela morreu de causas naturais. A informação foi divulgada pela família na madrugada desta terça-feira (18).

Anos antes, em 2014, Laura falou de maneira bem-humorada sobre como gostaria de morrer. A declaração aconteceu durante uma entrevista ao programa Provocações, da TV Cultura.

Laura Cardoso

Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Divulgação
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e Susana Vieira por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
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Laura Cardoso por Reprodução/Facebook

Questionada sobre a possibilidade de estar cercada de aparelhos no fim da vida, a atriz reagiu imediatamente: "Ah, não!". Em seguida, contou qual seria sua preferência. "Dormindo! Sabe aquela coisa, 'ah, morreu dormindo'. É santo! De Deus", disse Laura.

Na mesma entrevista, a atriz também foi questionada sobre como e onde gostaria de voltar caso tivesse a possibilidade de reencarnar. Sem hesitar, ela respondeu: "Num país onde tivesse justiça, igualdade e paz".

Ao final, o entrevistador perguntou se Laura gostaria de mudar o mundo. A atriz então respondeu: "Quero! Se eu pudesse...".

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