LUTO NA TV

Laura Cardoso morreu de quê? Atriz estava em casa, em São Paulo

Atriz morreu aos 98 anos, em casa, em São Paulo; informação sobre a causa da morte foi confirmada pelo bisneto

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:34

Laura Cardoso Crédito: TV Globo/Reprodução

Uma das maiores artistas da televisão brasileira, Laura Cardoso morreu na noite de segunda-feira (17), às 23h24. A informação foi divulgada por Fernando Faria, bisneto da atriz. De acordo com ele, Laura estava em casa quando morreu. A família também informou que ela morreu de causas naturais.

"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", dizia a publicação feita na página oficial da artista, na madrugada de terça-feira (18).

Laura Cardoso 1 de 25

O velório da atriz acontece nesta terça-feira (18), das 8h às 14h, na Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo.

Em entrevista de capa à Quem, em 2019, Laura Cardoso chegou a falar sobre a própria relação com a morte. Na ocasião, ela afirmou que não tinha medo de morrer. “Brinco com as minhas filhas que só tenho medo do fantasma. Mas não tenho medos, nem da morte. É uma besteira ter medo da morte!", ensinou.

"Ela é imprevisível, mas inevitável. A gente não sabe quando ela vem, mas que ela é certa para todo mundo, ela é. Só não diz a hora que vem. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora”, disse a atriz na época.

Família

Laura Cardoso era viúva de Fernando Ballerini, com quem teve duas filhas, Fátima e Fernanda. O casal também teve um filho, José, que morreu com apenas três dias de vida.

Nos últimos anos, a atriz passou a ficar mais distante da televisão. Ela tinha contrato vitalício com a TV Globo e participou da gravação da vinheta de fim de ano da emissora em 2025, quando reencontrou antigos colegas, como Tony Ramos e Susana Vieira.

Em outubro de 2025, Laura também foi homenageada com uma estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo. Mesmo longe das novelas, ela fez questão de comparecer à cerimônia de inauguração do espaço.

Sua última novela foi A Dona do Pedaço, em 2019, quando interpretou Matilde Azevedo.

Carreira

Laurinda de Jesus Cardoso nasceu no Bixiga, bairro tradicional de São Paulo, em uma família de imigrantes portugueses. Aos 15 anos, decidiu seguir a carreira artística e começou no radioteatro, onde conheceu o marido. Em 1952, estreou em sua primeira novela, Tribunal do Coração, na recém-inaugurada TV Tupi.

Ao longo de uma carreira de mais de sete décadas, Laura Cardoso acumulou mais de 100 trabalhos, entre novelas, filmes, peças de teatro e dublagens. Entre seus personagens mais marcantes, estão a mãe de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia (1993) e Guiomar, de A Viagem (1975).

A atriz também emprestou a voz a personagens icônicos, como Betty, de Os Flintstones, na década de 1960. No cinema, participou de produções como Terra Estrangeira (1995), enquanto no teatro esteve em montagens como A Megera Domada (1965) e Laranja Mecânica (2002).