LUTO NA TV

Laura Cardoso não tinha esse nome e revelou dica que recebeu no início da carreira: 'Quero esse!'

Atriz começou no rádio aos 15 anos e contou como escolheu o nome artístico

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:42

Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

Laura Cardoso, uma das maiores artistas da dramaturgia brasileira, nem sempre foi conhecida pelo nome que a consagrou. A atriz, que morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), começou a carreira artística aos 15 anos, ainda como Laurinda de Jesus Cardoso. Foi a dica de um colega que fez ela ser conhecida de outra forma.

O início da carreira da artista foi na Rádio Cosmos e, depois, ela seguiu para a extinta Rádio Tupi. Desde criança, já demonstrava interesse pela atuação, brincando de teatrinho com os colegas do bairro onde morava, na Bela Vista (conhecido como Bairro do Bixiga). Foi no começo da trajetória no rádio que surgiu a sugestão para mudar o nome artístico.

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"Foi um colega de rádio que achou que Laurinda não era sonoro. Então, ele me deu uma porção de nomes como Lana, Luna e quando falou Laura, eu disse: ‘Quero esse!’", lembrou a atriz em depoimento ao programa Damas da TV, em 2013. O sobrenome Balleroni foi incorporado após seu casamento, em 1949, com o ator Fernando Balleroni.

Carreira

Ao longo de mais de sete décadas de carreira, Laura Cardoso acumulou trabalhos no rádio, na televisão, no cinema e no teatro. Ela passou por diferentes funções nos primeiros anos da profissão. "Em rádio eu fiz muita coisa com locução, como atriz, como apresentadora, como comediante no auditório", contou.

Na televisão, a atriz colecionou mais de 80 trabalhos, além de ter atuado em mais de 30 filmes e mais de 15 peças de teatro.

Em entrevista à TEM TV, afiliada da Globo, em 2021, quando estava prestes a completar 95 anos, Laura falou sobre a relação que tinha com a profissão e com seus personagens. "Todos os personagens me dão sempre muita alegria, tanto o bom, o ruim ou de duas faces. Você não esquece um personagem por inteiro. Eu me dedico a todos com muito amor, com muita verdade, com muito querer fazer e acertar", declarou.