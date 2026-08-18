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Laura Cardoso viveu drama pessoal e revelou detalhes de tragédia: 'Nem gosto de falar disso, é terrível'

Atriz, que morreu aos 98 anos, sofreu perda dolorosa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:07

Laura Cardoso
Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

Laura Cardoso, cuja morte aos 98 anos foi anunciada pela família nesta terça-feira (18), viveu uma das maiores dores de sua vida com a perda do terceiro filho, José. O bebê, fruto de seu casamento com o ator, roteirista, diretor e produtor Fernando Balleroni (1922-1980), não resistiu a complicações de saúde e morreu apenas três dias após nascer.

"Ficou um vazio grande em mim. Nem gosto de falar disso. É terrível, muito doloroso", afirmou a atriz em um depoimento para o especial Tributo, produzido pela TV Globo, em 2024. Em entrevista à Quem, em 2012, Laura havia contado detalhes sobre o que aconteceu.

Laura Cardoso

Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Divulgação
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e Susana Vieira por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
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Laura Cardoso por Reprodução/Facebook

"Naquela época, não se falava de incompatibilidade de RH entre os pais. Ele se chamava José, nasceu com um problema por causa disso e faleceu três dias depois, no hospital", recordou.

A atriz também contou que, durante a gravidez, chegou a acreditar que a perda poderia ter sido provocada por uma queda que sofreu. "Achei que tinha sido por causa de um tombo que levei, já com barrigão. Na verdade, acho que o que levou o meu filho não foi a queda, foi esse problema no sangue", contou.

Laura descreveu a dor de deixar o hospital sem o filho nos braços. "Entrei no hospital com um filho na barriga e saí com os braços vazios. Ele viveu por três dias. A perda foi terrível. Ficou um vazio grande em mim. Nem gosto de falar disso. É terrível, muito doloroso", afirmou.

A incompatibilidade de fator RH pode ocorrer quando a mãe tem RH negativo e o pai tem RH positivo. Em algumas situações, se o bebê tiver RH positivo, o organismo da mãe pode produzir anticorpos contra as células sanguíneas do feto.

Além de José, Laura teve duas filhas, Fernanda e Fátima. A atriz também deixou três netos e o bisneto Fernando Faria, que foi responsável por anunciar a morte da avó. Segundo ele, Laura estava em casa, em São Paulo, quando morreu. Ela faleceu às 23h24 de segunda-feira (17), de causas naturais.

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