LUTO NA TV

Laura Cardoso viveu drama pessoal e revelou detalhes de tragédia: 'Nem gosto de falar disso, é terrível'

Atriz, que morreu aos 98 anos, sofreu perda dolorosa

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:07

Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

Laura Cardoso, cuja morte aos 98 anos foi anunciada pela família nesta terça-feira (18), viveu uma das maiores dores de sua vida com a perda do terceiro filho, José. O bebê, fruto de seu casamento com o ator, roteirista, diretor e produtor Fernando Balleroni (1922-1980), não resistiu a complicações de saúde e morreu apenas três dias após nascer.

"Ficou um vazio grande em mim. Nem gosto de falar disso. É terrível, muito doloroso", afirmou a atriz em um depoimento para o especial Tributo, produzido pela TV Globo, em 2024. Em entrevista à Quem, em 2012, Laura havia contado detalhes sobre o que aconteceu.

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"Naquela época, não se falava de incompatibilidade de RH entre os pais. Ele se chamava José, nasceu com um problema por causa disso e faleceu três dias depois, no hospital", recordou.

A atriz também contou que, durante a gravidez, chegou a acreditar que a perda poderia ter sido provocada por uma queda que sofreu. "Achei que tinha sido por causa de um tombo que levei, já com barrigão. Na verdade, acho que o que levou o meu filho não foi a queda, foi esse problema no sangue", contou.

Laura descreveu a dor de deixar o hospital sem o filho nos braços. "Entrei no hospital com um filho na barriga e saí com os braços vazios. Ele viveu por três dias. A perda foi terrível. Ficou um vazio grande em mim. Nem gosto de falar disso. É terrível, muito doloroso", afirmou.

A incompatibilidade de fator RH pode ocorrer quando a mãe tem RH negativo e o pai tem RH positivo. Em algumas situações, se o bebê tiver RH positivo, o organismo da mãe pode produzir anticorpos contra as células sanguíneas do feto.