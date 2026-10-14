DICAS

Lavar os pés com vinagre e sal: para que serve a mistura e por que o banho de 15 a 20 minutos diminuem o mau cheiro após um dia inteiro de sapatos fechados

Saiba como preparar a solução, quanto tempo deixar os pés na água e quais sinais indicam que é melhor interromper o uso.



Agência Correio

Kaíky Almeida

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:22

O banho de pés com água morna é uma prática caseira utilizada para proporcionar conforto e aliviar a sensação de cansaço ao final do dia. Crédito: Reprodução/Pexels

Passar o dia de sapatos fechados ou muitas horas em pé pode terminar com dois incômodos conhecidos: mau cheiro e sensação de cansaço. Para tentar amenizá-los, algumas pessoas recorrem a um banho de pés com água morna, vinagre e sal. A receita é simples, mas os resultados possíveis são modestos e dependem das condições da pele.

A mistura pode complementar a rotina de cuidados e reduzir temporariamente determinados odores. Isso não significa que elimine as causas do problema ou que tenha efeito comprovado contra micoses. Antes de preparar a bacia, é preciso observar a temperatura da água, a quantidade dos ingredientes e possíveis sinais de irritação.

O que muda no odor

Grande parte do mau cheiro aparece quando o suor se combina à ação de microrganismos presentes na pele. O ambiente quente e úmido dos calçados fechados favorece esse processo, sobretudo quando os pés permanecem abafados por muitas horas.

O vinagre contém ácido acético. Sua acidez pode dificultar temporariamente a atividade de algumas bactérias associadas ao odor, mas esse efeito varia conforme a diluição e as condições da pele. Por isso, o banho não garante que o cheiro desapareça, especialmente quando os sapatos e as meias continuam úmidos.

Quanto ao sal, embora seja um ingrediente tradicional dessas receitas, há pouca evidência de que sua adição ao vinagre produza benefícios específicos. O banho também não substitui o sabonete utilizado na lavagem habitual.

Como preparar a mistura

O procedimento descrito para o cuidado caseiro utiliza uma bacia limpa, água morna e pequenas quantidades dos dois ingredientes. A recomendação é evitar temperaturas elevadas e não prolongar a imersão.

- Coloque aproximadamente um litro de água morna na bacia.

- Acrescente meia xícara de vinagre branco comum.

- Adicione duas colheres de sopa de sal grosso.

- Mexa até dissolver a maior parte do sal.

- Deixe os pés na água por, no máximo, 15 a 20 minutos, desde que não haja desconforto.

- Ao terminar, enxágue os pés e seque bem, inclusive entre os dedos.

O banho de pés com água morna é uma prática caseira utilizada para proporcionar conforto e aliviar a sensação de cansaço ao final do dia. 1 de 6

A solução não deve ser utilizada com vinagre puro. Se a pele começar a arder, coçar ou ficar avermelhada, o banho precisa ser interrompido imediatamente.



Conforto depois de um dia longo

O descanso também ajuda a explicar por que algumas pessoas sentem os pés mais leves depois da imersão. Ficar alguns minutos sentado, com os pés em água morna, pode proporcionar relaxamento temporário após longos períodos de caminhada ou trabalho em pé.

Ainda assim, não há evidência suficiente de que o vinagre e o sal ofereçam alívio muscular maior do que aquele percebido apenas com a água morna. A sensação de bem-estar não deve ser confundida com tratamento para dores ou doenças.

Quando é melhor evitar

Pessoas com feridas, rachaduras, cortes ou bolhas abertas não devem recorrer à mistura. O contato com o vinagre pode provocar irritação, enquanto uma imersão prolongada favorece o excesso de umidade na pele.

Quem tem diabetes, neuropatia ou problemas circulatórios precisa de orientação profissional antes de fazer escalda-pés. Também não é recomendado repetir a receita todos os dias sem aconselhamento de um profissional de saúde.

Para controlar o mau cheiro de forma mais consistente, os cuidados cotidianos continuam centrais. Lavar os pés com sabonete suave, secar bem os espaços entre os dedos e trocar as meias regularmente contribui para reduzir a umidade.