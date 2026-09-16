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Lázaro Ramos comemora escolha de ‘Feito Pipa’ na corrida pelo Oscar e exalta cinema brasileiro

Ator e diretor baiano celebrou a escolha do longa, ainda nos bastidores de uma gravação, e convocou o público a prestigiar a produção nos cinemas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:09

Lázaro Ramos celebrou a escolha de ‘Feito Pipa’ para representar o Brasil na corrida pelo Oscar
Lázaro Ramos celebrou a escolha de ‘Feito Pipa’ para representar o Brasil na corrida pelo Oscar Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda vestido como seu personagem de A Nobreza do Amor, Lázaro Ramos recebeu a notícia de que ‘Feito Pipa’ será o representante brasileiro na corrida pelo Oscar. O ator e diretor baiano gravou um vídeo nos bastidores das gravações para celebrar a escolha e fez questão de destacar o trabalho realizado pela equipe do filme.

A seleção foi anunciada pela Academia Brasileira de Cinema e coloca o longa na disputa por uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional. Antes de chegar à cerimônia do Oscar, no entanto, a produção ainda precisa passar pelo processo de avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Lázaro falou sobre a emoção de ver Feito Pipa ganhar esse reconhecimento em meio a tantos lançamentos nacionais. Para ele, a escolha representa uma oportunidade de levar uma produção brasileira ainda mais longe.

O artista também aproveitou a comemoração para chamar atenção para a importância de o público prestigiar o filme no próprio país. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 5 de novembro.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação
Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional da premiação de Hollywood. por Divulgação
A trama acompanha a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino fascinado por futebol que vive com a avó, vivida por Teca Pereira. Quando a avó começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai, um homem rígido e distante interpretado por Lázaro Ramos. por Divulgação
A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo a escolha do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro. por Divulgação
Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories após "Feito Pipa" ser escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Reprodução/Instagram
Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas de peso na seleção da comissão da Academia, que contou com nomes como '100 dias', de Carlos Saldanha, e produções dirigidas por Eliza Capai e Gabriel Martins. por Divulgação
Comemorando a notícia nas redes sociais, Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories com a frase "Que emoção". O ator agora tem a chance de retornar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na cerimônia anterior. por Divulgação
O Brasil tenta manter a boa fase na premiação da Academia após marcar presença nas duas últimas edições do Oscar. A cerimônia oficial que revelará os indicados e vencedores da edição de 2027 está marcada para acontecer no dia 14 de março. por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
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O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação

“É um caminho que começa em casa, né? Da gente valorizar o nosso cinema”, afirmou Lázaro, que também destacou características do longa, como as atuações, a direção, o roteiro e a linguagem.

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Mesmo celebrando a conquista, o baiano reconheceu que ainda existe um longo percurso até uma eventual indicação ao Oscar. A escolha brasileira é apenas a primeira etapa do processo internacional.

Ao finalizar o vídeo, Lázaro deixou uma mensagem para os profissionais envolvidos no projeto e resumiu o sentimento diante da notícia: “Viva o nosso cinema!”

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