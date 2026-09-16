CINEMA

Lázaro Ramos comemora escolha de ‘Feito Pipa’ na corrida pelo Oscar e exalta cinema brasileiro

Ator e diretor baiano celebrou a escolha do longa, ainda nos bastidores de uma gravação, e convocou o público a prestigiar a produção nos cinemas

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:09

Lázaro Ramos celebrou a escolha de ‘Feito Pipa’ para representar o Brasil na corrida pelo Oscar Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda vestido como seu personagem de A Nobreza do Amor, Lázaro Ramos recebeu a notícia de que ‘Feito Pipa’ será o representante brasileiro na corrida pelo Oscar. O ator e diretor baiano gravou um vídeo nos bastidores das gravações para celebrar a escolha e fez questão de destacar o trabalho realizado pela equipe do filme.

A seleção foi anunciada pela Academia Brasileira de Cinema e coloca o longa na disputa por uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional. Antes de chegar à cerimônia do Oscar, no entanto, a produção ainda precisa passar pelo processo de avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Lázaro falou sobre a emoção de ver Feito Pipa ganhar esse reconhecimento em meio a tantos lançamentos nacionais. Para ele, a escolha representa uma oportunidade de levar uma produção brasileira ainda mais longe.

O artista também aproveitou a comemoração para chamar atenção para a importância de o público prestigiar o filme no próprio país. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 5 de novembro.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 1 de 10

“É um caminho que começa em casa, né? Da gente valorizar o nosso cinema”, afirmou Lázaro, que também destacou características do longa, como as atuações, a direção, o roteiro e a linguagem.

Mesmo celebrando a conquista, o baiano reconheceu que ainda existe um longo percurso até uma eventual indicação ao Oscar. A escolha brasileira é apenas a primeira etapa do processo internacional.