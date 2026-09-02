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Lázaro Ramos compra apartamento milionário no Edifício Oceania e será vizinho de Gilberto Gil e Wagner Moura

Ator investiu em imóvel de cerca de 150 m² em frente ao Farol da Barra

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:44

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação/Ipac

Lázaro Ramos deu um passo importante para realizar um antigo desejo: ter novamente um lar em Salvador, sua terra natal. O ator comprou um apartamento no tradicional Edifício Oceania, na Barra, e já iniciou as obras de reforma do imóvel.

Localizado em frente ao Farol da Barra, um dos principais cartões-postais da capital baiana, o prédio foi inaugurado em 1943 e é tombado como patrimônio histórico desde 2008. Famoso pela arquitetura Art Déco, o edifício tem apartamentos de três quartos, com cerca de 150 metros quadrados. Segundo a Veja, os imóveis no local custam, por baixo, a partir de R$ 3 milhões.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Wagner Moura com Kleber Mendonça Filho em seu apartamento no edifício Oceania por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Taís Araújo na Bahia por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador por Reprodução/Instagram e Divulgação/Ipac
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Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram

Lázaro compartilhou nas redes sociais o primeiro episódio do que chamou de "Diário de obras em Salvador". Nas imagens, ele mostrou parte da transformação do novo imóvel e comemorou: "Nós vamos ter um lar em Salvador, minha terra. Motivo de muita emoção".

A reforma ainda está em andamento e já provocou mudanças significativas na planta. Paredes foram derrubadas para ampliar a sala, que deverá ganhar uma cozinha integrada. O projeto também vai aproveitar a vista para o mar, que poderá ser apreciada enquanto os moradores estiverem na cozinha.

Em outro trecho do vídeo, Lázaro mostrou o banheiro ainda em obras, incluindo uma janela redonda, uma das características marcantes da arquitetura do Edifício Oceania.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Wagner Moura com Kleber Mendonça Filho em seu apartamento no edifício Oceania por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
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Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Taís Araújo na Bahia por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador por Reprodução/Instagram e Divulgação/Ipac
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Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram

Endereço de famosos

O novo endereço de Lázaro também é conhecido por reunir nomes famosos. Um dos moradores mais ilustres é Gilberto Gil, que, junto com a esposa, Flora Gil, usa parte da estrutura do edifício no Carnaval para abrigar seu camarote Expresso 2222.

Wagner Moura também é proprietário de um apartamento no prédio. Foi justamente no imóvel do ator que, em agosto de 2022, ele recebeu o diretor Kleber Mendonça Filho. Na ocasião, os dois conversaram sobre "O Agente Secreto", filme que posteriormente seria protagonizado por Wagner.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
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Wagner Moura com Kleber Mendonça Filho em seu apartamento no edifício Oceania por Reprodução/Instagram
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Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
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Lázaro Ramos e Taís Araújo na Bahia por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador por Reprodução/Instagram e Divulgação/Ipac
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Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram

O Edifício Oceania também já recebeu temporariamente personalidades internacionais e brasileiras, como Bono Vox, vocalista do U2, Pelé e Xuxa.

Desejo antigo

A ideia de voltar a morar em Salvador não é recente para Lázaro. Em março deste ano, o ator contou em entrevista que cogitava se mudar com a família do Rio de Janeiro para a capital baiana. 

Por enquanto, a mudança definitiva ainda não foi confirmada. Mas, com a compra do apartamento e o início da reforma, Lázaro já garantiu um lugar para chamar de lar quando estiver em Salvador.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
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Wagner Moura com Kleber Mendonça Filho em seu apartamento no edifício Oceania por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
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Lázaro Ramos e Taís Araújo na Bahia por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador por Reprodução/Instagram e Divulgação/Ipac
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Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram

Atualmente, o ator vive com Taís Araújo e os dois filhos do casal em um amplo apartamento no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A família se mudou para o imóvel em setembro de 2024, depois de uma reforma que durou cerca de um ano.

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