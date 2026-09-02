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Lázaro Ramos compra apartamento milionário no Edifício Oceania e será vizinho de Gilberto Gil e Wagner Moura

Ator investiu em imóvel de cerca de 150 m² em frente ao Farol da Barra

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:44

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação/Ipac

Lázaro Ramos deu um passo importante para realizar um antigo desejo: ter novamente um lar em Salvador, sua terra natal. O ator comprou um apartamento no tradicional Edifício Oceania, na Barra, e já iniciou as obras de reforma do imóvel.

Localizado em frente ao Farol da Barra, um dos principais cartões-postais da capital baiana, o prédio foi inaugurado em 1943 e é tombado como patrimônio histórico desde 2008. Famoso pela arquitetura Art Déco, o edifício tem apartamentos de três quartos, com cerca de 150 metros quadrados. Segundo a Veja, os imóveis no local custam, por baixo, a partir de R$ 3 milhões.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador 1 de 18

Lázaro compartilhou nas redes sociais o primeiro episódio do que chamou de "Diário de obras em Salvador". Nas imagens, ele mostrou parte da transformação do novo imóvel e comemorou: "Nós vamos ter um lar em Salvador, minha terra. Motivo de muita emoção".

A reforma ainda está em andamento e já provocou mudanças significativas na planta. Paredes foram derrubadas para ampliar a sala, que deverá ganhar uma cozinha integrada. O projeto também vai aproveitar a vista para o mar, que poderá ser apreciada enquanto os moradores estiverem na cozinha.

Em outro trecho do vídeo, Lázaro mostrou o banheiro ainda em obras, incluindo uma janela redonda, uma das características marcantes da arquitetura do Edifício Oceania.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador 1 de 18

Endereço de famosos

O novo endereço de Lázaro também é conhecido por reunir nomes famosos. Um dos moradores mais ilustres é Gilberto Gil, que, junto com a esposa, Flora Gil, usa parte da estrutura do edifício no Carnaval para abrigar seu camarote Expresso 2222.

Wagner Moura também é proprietário de um apartamento no prédio. Foi justamente no imóvel do ator que, em agosto de 2022, ele recebeu o diretor Kleber Mendonça Filho. Na ocasião, os dois conversaram sobre "O Agente Secreto", filme que posteriormente seria protagonizado por Wagner.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador 1 de 18

O Edifício Oceania também já recebeu temporariamente personalidades internacionais e brasileiras, como Bono Vox, vocalista do U2, Pelé e Xuxa.

Desejo antigo

A ideia de voltar a morar em Salvador não é recente para Lázaro. Em março deste ano, o ator contou em entrevista que cogitava se mudar com a família do Rio de Janeiro para a capital baiana.

Por enquanto, a mudança definitiva ainda não foi confirmada. Mas, com a compra do apartamento e o início da reforma, Lázaro já garantiu um lugar para chamar de lar quando estiver em Salvador.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador 1 de 18