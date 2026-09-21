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Lázaro Ramos revela burnout durante novela da Globo e internação após desmaio: 'Meu corpo pifou'

Ator contou que mantinha uma rotina de trabalhos sem pausa, sono desregulado e alimentação inadequada quando passou mal em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:23

Lázaro Ramos
Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Lázaro Ramos, de 47 anos, revelou que enfrentou um burnout enquanto estava no elenco da novela “Elas por Elas”, exibida pela TV Globo entre 2023 e 2024. O ator contou que desmaiou durante uma passagem por Salvador e precisou ser levado ao hospital, onde recebeu o diagnóstico.

Em entrevista ao jornal Extra, Lázaro explicou que o episódio aconteceu em meio a uma rotina intensa de trabalho e acabou mudando a maneira como passou a conduzir a carreira. “Tive burnout. Não morri naquela ocasião, mas não quero mais voltar para aquela situação. O meu corpo pifou. Desmaiei e fui para o hospital. Estava numa batida de trabalhos sem pausa, sem um sono regulado, sem uma alimentação boa”, relatou.

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador

Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Wagner Moura com Kleber Mendonça Filho em seu apartamento no edifício Oceania por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos e Taís Araújo na Bahia por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em edifício histórico em Salvador por Reprodução/Instagram e Divulgação/Ipac
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Lázaro Ramos mostra obra no apartamento que comprou em Salvador por Reprodução/Instagram

Segundo o marido de Taís Araújo, a falta de cuidados com a própria saúde chegou a um ponto em que o corpo o obrigou a interromper a rotina. “A carcaça estava bem malcuidada. O corpo me parou, logo na minha terra, e me deu o recado. Dormi e acordei no hospital com esse diagnóstico”, afirmou.

Na época, Lázaro interpretava Mário Fofoca em “Elas por Elas”. Após deixar o hospital, ele recebeu um atestado médico de dez dias e precisou se afastar temporariamente das atividades. “Isso durante uma novela! Fiquei me cuidando e já voltei me sentindo bem melhor”, contou.

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O ator acredita que a experiência chegou a influenciar a maneira como passou a interpretar o personagem. “Se você reparou, teve uma hora em que mudei o tom do Mário Fofoca, que foi para um registro mais lúdico. E hoje em dia levo a carreira de outra forma.”

Depois do burnout, Lázaro decidiu estabelecer novos limites profissionais. Uma das mudanças foi evitar acumular diferentes trabalhos ao mesmo tempo. “O desafio agora é provar para mim mesmo que ainda tenho paixão pelo que faço. Nos últimos tempos, fiz papéis pensando na manutenção da carreira. Mas, atualmente, os personagens que escolho não são mais para provar algo para alguém”, explicou.

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Novo momento na carreira

Atualmente, Lázaro interpreta Jendal em “A Nobreza do Amor”. As gravações da novela estão na reta final e, segundo as informações divulgadas, devem terminar em 10 de outubro.

Ao falar sobre o atual personagem, o ator contou que buscou fugir de uma interpretação óbvia do antagonista. “A pergunta era: como faço esse sujeito que é um tirano sem ser óbvio? Não estou defendendo o Jendal! Mas, por um lado, eu o vejo como um malandro otário. Ele acha que está arrasando, mas tem muitos ingredientes para ser otário”, declarou.

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