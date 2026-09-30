OSCAR 2027

Lázaro Ramos traz pré-estreia de 'Feito Pipa' a Salvador e sorteia ingressos para fãs; veja como participar

Longa terá exibição antecipada com elenco na capital baiana antes de chegar às salas de todo o país

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:50

"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 Crédito: Divulgação

Lázaro Ramos confirmou que Salvador receberá uma pré-estreia exclusiva do filme 'Feito Pipa' no dia 28 de outubro. O evento com a presença de parte do elenco ocorre uma semana antes do lançamento oficial do filme em todo o país, agendado para 5 de novembro. A capital baiana faz parte de um giro especial que também contempla passagens por Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 1 de 10

Dirigido pelo cearense Allan Deberton, o longa foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027, integrando a lista oficial que busca uma indicação entre as produções mundiais.

Na história, o público acompanha a jornada de Gugu (Yuri Gomes), um menino criado no interior do Ceará por sua avó Dilma (Teca Pereira). O conflito se intensifica quando o garoto se depara com a chance de se mudar para viver com o pai ausente, Batista, papel vivido por Lázaro Ramos.

O drama já reúne uma trajetória premiada no circuito internacional e brasileiro, vencendo o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri na mostra Generation Kplus durante o Festival de Berlim. No Festival de Gramado, a produção levou quatro troféus Kikito, com vitórias em direção, atriz, ator coadjuvante e pelo júri popular.