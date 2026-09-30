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Lázaro Ramos traz pré-estreia de 'Feito Pipa' a Salvador e sorteia ingressos para fãs; veja como participar

Longa terá exibição antecipada com elenco na capital baiana antes de chegar às salas de todo o país

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:50

"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 Crédito: Divulgação

Lázaro Ramos confirmou que Salvador receberá uma pré-estreia exclusiva do filme 'Feito Pipa' no dia 28 de outubro. O evento com a presença de parte do elenco ocorre uma semana antes do lançamento oficial do filme em todo o país, agendado para 5 de novembro. A capital baiana faz parte de um giro especial que também contempla passagens por Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação
Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional da premiação de Hollywood. por Divulgação
A trama acompanha a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino fascinado por futebol que vive com a avó, vivida por Teca Pereira. Quando a avó começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai, um homem rígido e distante interpretado por Lázaro Ramos. por Divulgação
A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo a escolha do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro. por Divulgação
Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories após "Feito Pipa" ser escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Reprodução/Instagram
Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas de peso na seleção da comissão da Academia, que contou com nomes como '100 dias', de Carlos Saldanha, e produções dirigidas por Eliza Capai e Gabriel Martins. por Divulgação
Comemorando a notícia nas redes sociais, Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories com a frase "Que emoção". O ator agora tem a chance de retornar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na cerimônia anterior. por Divulgação
O Brasil tenta manter a boa fase na premiação da Academia após marcar presença nas duas últimas edições do Oscar. A cerimônia oficial que revelará os indicados e vencedores da edição de 2027 está marcada para acontecer no dia 14 de março. por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
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O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação

Dirigido pelo cearense Allan Deberton, o longa foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027, integrando a lista oficial que busca uma indicação entre as produções mundiais.

Na história, o público acompanha a jornada de Gugu (Yuri Gomes), um menino criado no interior do Ceará por sua avó Dilma (Teca Pereira). O conflito se intensifica quando o garoto se depara com a chance de se mudar para viver com o pai ausente, Batista, papel vivido por Lázaro Ramos.

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Imagem - Lázaro Ramos entra na brincadeira sobre o Oscar e diz se convidaria Wagner Moura para a premiação

Lázaro Ramos entra na brincadeira sobre o Oscar e diz se convidaria Wagner Moura para a premiação

O drama já reúne uma trajetória premiada no circuito internacional e brasileiro, vencendo o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri na mostra Generation Kplus durante o Festival de Berlim. No Festival de Gramado, a produção levou quatro troféus Kikito, com vitórias em direção, atriz, ator coadjuvante e pelo júri popular.

Para envolver os fãs no lançamento, Lázaro convidou o público a contar os motivos pelos quais gostariam de conferir o projeto em primeira mão, além de indicar em qual cidade moram. Os autores das mensagens selecionadas ganharão pares de ingressos para assistir à sessão especial ao lado do elenco.

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Tags:

Cinema Filme Oscar Lázaro Ramos Oscar 2026

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