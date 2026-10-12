NOVELA DAS 7

Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor em Por Você nesta segunda-feira (12 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06:00

Leandra aceita pedido de casamento Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (12), Leandra (Giovanna Grigio) aceita o pedido de casamento de Vitor (Lucas Leto). Margô (Regiane Alves) confidencia a Lucas (Amaury Lorenzo) que teme estar doente. Gabriel (Thiago Lacerda) questiona o preconceito de Vanessa (Alinne Moraes) em relação ao casamento entre Leandra e Vitor.

Juarez (Milhem Cortaz) conversa com Peixe (Cauê Campos) sobre seu namoro com Dalila (Lívia Silva). Bela (Sheron Menezzes) atende Margô. Próspero (José de Abreu) se emociona ao contar a Dalva sobre seu dia de trabalho com Melinda. Clemente (Antonio Pitanga) decide se voluntariar para atuar com Melinda na palhaçaria.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Maike (Igor Jansen) decide abrir uma barraca de crepes, e Toy (Rodrigo Lelis) se incomoda com a concorrência. Toy descobre que Leandra ficou noiva de Vitor. Durante a noite de karaokê no bar de Próspero, Juarez se desespera diante de uma descoberta.