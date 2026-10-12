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Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor em Por Você nesta segunda-feira (12 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06:00

Leandra aceita pedido de casamento
Leandra aceita pedido de casamento Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (12), Leandra (Giovanna Grigio) aceita o pedido de casamento de Vitor (Lucas Leto). Margô (Regiane Alves) confidencia a Lucas (Amaury Lorenzo) que teme estar doente. Gabriel (Thiago Lacerda) questiona o preconceito de Vanessa (Alinne Moraes) em relação ao casamento entre Leandra e Vitor.

Juarez (Milhem Cortaz) conversa com Peixe (Cauê Campos) sobre seu namoro com Dalila (Lívia Silva). Bela (Sheron Menezzes) atende Margô. Próspero (José de Abreu) se emociona ao contar a Dalva sobre seu dia de trabalho com Melinda. Clemente (Antonio Pitanga) decide se voluntariar para atuar com Melinda na palhaçaria.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Maike (Igor Jansen) decide abrir uma barraca de crepes, e Toy (Rodrigo Lelis) se incomoda com a concorrência. Toy descobre que Leandra ficou noiva de Vitor. Durante a noite de karaokê no bar de Próspero, Juarez se desespera diante de uma descoberta.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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