Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor em Por Você nesta segunda-feira (12 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta segunda-feira (12), Leandra (Giovanna Grigio) aceita o pedido de casamento de Vitor (Lucas Leto). Margô (Regiane Alves) confidencia a Lucas (Amaury Lorenzo) que teme estar doente. Gabriel (Thiago Lacerda) questiona o preconceito de Vanessa (Alinne Moraes) em relação ao casamento entre Leandra e Vitor.
Juarez (Milhem Cortaz) conversa com Peixe (Cauê Campos) sobre seu namoro com Dalila (Lívia Silva). Bela (Sheron Menezzes) atende Margô. Próspero (José de Abreu) se emociona ao contar a Dalva sobre seu dia de trabalho com Melinda. Clemente (Antonio Pitanga) decide se voluntariar para atuar com Melinda na palhaçaria.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Maike (Igor Jansen) decide abrir uma barraca de crepes, e Toy (Rodrigo Lelis) se incomoda com a concorrência. Toy descobre que Leandra ficou noiva de Vitor. Durante a noite de karaokê no bar de Próspero, Juarez se desespera diante de uma descoberta.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.