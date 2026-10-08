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Leandra Leal chora ao relembrar ligação sobre a filha que mudou sua vida: ‘A adoção é uma via de mão dupla’

Em conversa com jornalista, atriz relembrou o processo de adoção da filha Júlia e explicou como se preparou para entrar na fila

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:55

Leandra Leal é mãe de Júlia, de 12 anos
Leandra Leal é mãe de Júlia, de 12 anos Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Leandra Leal se emocionou ao recordar o momento em que recebeu uma ligação que não sabia que poderia mudar sua vida. Em conversa com Tati Bernardi, a atriz relembrou o processo de adoção da filha Júlia e explicou como se preparou para entrar na fila.

“A adoção é uma via de mão dupla. Ela acontece de ambas as partes. Eu me sinto muito especial porque a Júlia me escolhe”, afirmou no programa ‘Desculpa Alguma Coisa’, do Canal UOL.

Leandra Leal

Leandra Leal por Reprodução
Leandra Leal por Reprodução
Leandra Leal por Reprodução/Redes Sociais
Leandra Leal por Reprodução
Leandra Leal por Reprodução
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Guilherme Burgos e Leandra Leal por Redes sociais
Paulo José, Leandra Leal, Eliane Giardini na novela Explode Coração (1995) por Globo/Divulgação
Leandra Leal por Thiago Martins /AgNews
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Leandra Leal por Reprodução

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Ao relembrar o dia em que recebeu a notícia sobre Júlia, Leandra contou que começou a chorar assim que o telefone tocou, e no momento, ela não sabia o motivo da ligação. “Quando tocou o telefone, eu comecei a chorar imediatamente”, relembrou.

Leandra ainda contou que estava deitada em uma rede que havia ganhado do pai, Júlio Brás, com os nomes dois bordados, quando recebeu o telefonema. Por isso, sentiu que a presença do pai estava relacionada àquele momento.

Antes da adoção, a atriz fez cursos e passou por uma formação antes de iniciar o processo. Além disso, destacou que enxerga a adoção como uma escolha que acontece dos dois lados, já que a criança também passa a fazer parte dessa construção familiar.

Além disso, Leandra Leal ressaltou que a preparação precisa envolver todos os familiares, e não apenas futuros pais. Assim, todos podem compreender a adoção e construir, desde o início, um ambiente seguro para a criança.

“Você está adotando e sua família inteira está adotando. Então, quando essa criança chegar, não pode ter nenhuma dúvida”, disse.

Hoje, Leandra é mãe de Júlia, de 11 anos, e de Damião, de quase dois anos, fruto do relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos, com quem foi casada por sete anos.

Júlia chegou à família em 2016, quando tinha dois anos. Na época, Leandra realizou a adoção ao lado do empresário Alê Youssef, seu ex-marido.

Na TV, um dos trabalhos mais recentes da atriz foi como a vilã Zilá em ‘Coração Acelerado’, da Globo. Na trama, ela contracenou com Daniel Oliveira, que interpretou Alaorzinho.

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Leandra Leal

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