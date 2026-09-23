LUTO

'Legado de amor': equipe de Rick e Renner divulga carta de despedida após morte do cantor

Equipe de Rick Sollo homenageia sertanejo após acidente fatal em SC

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:06

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

A equipe oficial da dupla Rick e Renner divulgou uma nota comovente para se despedir do cantor Rick, de 59 anos. O artista foi localizado sem vida nesta terça-feira (22), em meio aos destroços do helicóptero que caiu em uma área de mata fechada na serra catarinense.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 8

No texto, assinado em conjunto com o empresário Marcos Nascimento e a produtora Vibe Show, a equipe elogia a relevância do sertanejo na cultura brasileira. O comunicado descreve Rick como dono de um timbre marcante e ressalta que sua trajetória nos palcos tocou diferentes gerações ao longo de décadas.

O texto destacou ainda o impacto humano do músico, afirmando que sua memória seguirá presente por meio de suas composições e na lembrança de amigos e admiradores. Eles também agradeceram as mensagens de solidariedade recebidas desde a confirmação do acidente.

Batizado como Geraldo Antônio de Carvalho, o tocantinense de Monte do Carmo começou a cantar na juventude, até formalizar a dupla com Renner nos anos 1980. Com o sucesso nos anos 1990 e 2000, ele se consolidou como uma das vozes mais conhecidas do gênero, além de produtor e compositor.

O helicóptero onde Rick viajava perdeu contato na segunda-feira (21) durante o trajeto com destino a São Joaquim. O voo enfrentou condições climáticas severas, marcadas por chuva e nebulosidade na região serrana. Nenhum dos cinco ocupantes resistiu ao impacto da queda, e as causas do acidente continuam sob investigação.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 11

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares.

Leia na íntegra:

"Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data.

Rick foi um artista talentoso, querido por todos, que marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja.

Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam.

Agradecemos, de coração, todo o carinho, as mensagens e o respeito neste momento de profunda dor.

Informações sobre velório e despedida serão divulgadas em breve.