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'Legado de amor': equipe de Rick e Renner divulga carta de despedida após morte do cantor

Equipe de Rick Sollo homenageia sertanejo após acidente fatal em SC

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:06

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança”
Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

A equipe oficial da dupla Rick e Renner divulgou uma nota comovente para se despedir do cantor Rick, de 59 anos. O artista foi localizado sem vida nesta terça-feira (22), em meio aos destroços do helicóptero que caiu em uma área de mata fechada na serra catarinense.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

No texto, assinado em conjunto com o empresário Marcos Nascimento e a produtora Vibe Show, a equipe elogia a relevância do sertanejo na cultura brasileira. O comunicado descreve Rick como dono de um timbre marcante e ressalta que sua trajetória nos palcos tocou diferentes gerações ao longo de décadas.

O texto destacou ainda o impacto humano do músico, afirmando que sua memória seguirá presente por meio de suas composições e na lembrança de amigos e admiradores. Eles também agradeceram as mensagens de solidariedade recebidas desde a confirmação do acidente.

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Batizado como Geraldo Antônio de Carvalho, o tocantinense de Monte do Carmo começou a cantar na juventude, até formalizar a dupla com Renner nos anos 1980. Com o sucesso nos anos 1990 e 2000, ele se consolidou como uma das vozes mais conhecidas do gênero, além de produtor e compositor.

O helicóptero onde Rick viajava perdeu contato na segunda-feira (21) durante o trajeto com destino a São Joaquim. O voo enfrentou condições climáticas severas, marcadas por chuva e nebulosidade na região serrana. Nenhum dos cinco ocupantes resistiu ao impacto da queda, e as causas do acidente continuam sob investigação.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Segundo A TV Globo, o velório do cantor será realizado na quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior Paulista, e o sepultamento deve acontecer na sexta-feira (25), na mesma cidade. Segundo informações da CNN Brasil, a cerimônia será fechada para familiares.

Leia na íntegra:

"Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data.

Rick foi um artista talentoso, querido por todos, que marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja.

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Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam.

Agradecemos, de coração, todo o carinho, as mensagens e o respeito neste momento de profunda dor.

Informações sobre velório e despedida serão divulgadas em breve.

Descanse em paz, Rick."

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Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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