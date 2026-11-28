HORA DO RANGO

Legumes assados na airfryer: receita rápida e crocante sem murchar fica pronta em minutos

Secar bem os pedaços antes de temperar e não encher demais o cesto garante vegetais sequinhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 11:00

Legumes assados na airfryer Crédito: Imagem gerada por IA

Fazer legumes na airfryer é um dos jeitos mais rápidos de preparar um acompanhamento leve e saudável. O problema é que, muitas vezes, o resultado sai parecido com legume cozido na água: cenoura mole, abobrinha murcha e batata sem cor.

Esse erro acontece por dois motivos simples: colocar os vegetais molhados no aparelho e encher o cesto até a boca. O segredo para deixar tudo dourado e crocante por fora é secar bem cada pedaço antes de temperar e dar espaço para o ar circular.

8 dicas para fazer legumes assados na airfryer 1 de 8

Ingredientes

1 cenoura média cortada em rodelas grossas ou palitos

1 abobrinha média cortada em meias-luas grossas

1 cebola roxa média cortada em pétalas

1 xícara de brócolis em ramos médios

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce ou defumada

1 dente de alho amassado ou meia colher de alho em pó

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Gotas de limão para servir

Modo de Preparo

Lave bem os legumes e seque cada um com papel-toalha ou um pano de prato limpo até tirar toda a água.

Corte os vegetais em tamanhos parecidos: cenouras em tiras mais finas, abobrinhas em rodelas mais grossas e cebolas em pétalas.

Coloque tudo em uma tigela grande e misture o azeite, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa com as mãos para espalhar bem o tempero em todos os pedaços.

Preaqueça a airfryer a 190 °C por 3 minutos.

Coloque os legumes no cesto sem apertar, deixando espaço para o ar quente passar pelas laterais.

Asse a 190 °C por cerca de 15 a 18 minutos.

Abra o cesto e sacuda bem a cada 5 minutos para os pedaços mudarem de lugar e dourarem por igual.