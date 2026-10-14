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Lembra dela? Aos 43 anos, primeira mulher a ganhar o BBB anuncia que vai ser avó

Cida Santos comemorou novidade nas redes sociais: 'Realização de um sonho'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:06

Cida no 'BBB 4' e atualmente
Cida no 'BBB 4' e atualmente Crédito: Reprodução/Instagram

Primeira mulher a vencer o Big Brother Brasil, Cida Santos anunciou que será avó pela primeira vez. A ex-babá, de 43 anos, compartilhou a novidade nas redes sociais na noite de terça-feira (13) e celebrou a chegada do bebê, que é filho de sua filha mais velha, Victória, de 22 anos.

Em uma publicação emocionada, a campeã do BBB 4, exibido em 2004, contou que já sente amor pelo neto ou pela neta, mesmo antes de conhecer o bebê.

Cida, campeã do BBB4, anunciou que vai ser avó

Cida anunciou que vai ser avó por Reprodução/Instagram
Cida anunciou que vai ser avó por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida no 'BBB 4' e atualmente por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
Cida venceu o "BBB 4" por Reprodução/Instagram
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Cida anunciou que vai ser avó por Reprodução/Instagram

"Vou ser avó de primeira viagem. Meu coração já transborda de amor por alguém que ainda nem conheço, mas que já é tão amado! Deus me presenteou com uma das bênçãos mais lindas da vida: ser avó! Meu netinho ou minha netinha, a vovó já te ama infinitamente! Que Deus te abençoe, te proteja e te cubra de saúde desde o ventre da sua mamãe. Vem aí um novo amor, um novo capítulo e a realização de um sonho!", escreveu.

Atualmente, Cida mora em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com os dois filhos, Victória e Carlos Victor, de 20 anos. 

Relembre a trajetória de Cida no BBB

Cida entrou para a história do Big Brother Brasil ao vencer a quarta edição do programa, em 2004, e levar o prêmio de R$ 500 mil. Na época, ela trabalhava como babá e conquistou o público durante sua participação no reality.

Cida, vencedora do 'BBB 4'

Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
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Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram

Uma das pessoas com quem criou uma amizade marcante na casa foi Sol Vega, que voltou aos holofotes como participante do BBB 26. As duas eram próximas durante o confinamento.

Depois de deixar o programa, porém, Cida enfrentou dificuldades financeiras. Parte do dinheiro conquistado com a vitória foi perdido após ela sofrer um golpe envolvendo uma conhecida para quem foi fiadora. A situação acabou levando à perda da casa própria que havia comprado com o prêmio.

Atualmente, a ex-BBB mantém uma rotina discreta em Itaguaí e complementa a renda com trabalhos pontuais e publicações publicitárias nas redes sociais.

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