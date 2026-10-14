Lembra dela? Aos 43 anos, primeira mulher a ganhar o BBB anuncia que vai ser avó

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:06
Primeira mulher a vencer o Big Brother Brasil, Cida Santos anunciou que será avó pela primeira vez. A ex-babá, de 43 anos, compartilhou a novidade nas redes sociais na noite de terça-feira (13) e celebrou a chegada do bebê, que é filho de sua filha mais velha, Victória, de 22 anos.
Em uma publicação emocionada, a campeã do BBB 4, exibido em 2004, contou que já sente amor pelo neto ou pela neta, mesmo antes de conhecer o bebê.
Cida, campeã do BBB4, anunciou que vai ser avó
"Vou ser avó de primeira viagem. Meu coração já transborda de amor por alguém que ainda nem conheço, mas que já é tão amado! Deus me presenteou com uma das bênçãos mais lindas da vida: ser avó! Meu netinho ou minha netinha, a vovó já te ama infinitamente! Que Deus te abençoe, te proteja e te cubra de saúde desde o ventre da sua mamãe. Vem aí um novo amor, um novo capítulo e a realização de um sonho!", escreveu.
Atualmente, Cida mora em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com os dois filhos, Victória e Carlos Victor, de 20 anos.
Relembre a trajetória de Cida no BBB
Cida entrou para a história do Big Brother Brasil ao vencer a quarta edição do programa, em 2004, e levar o prêmio de R$ 500 mil. Na época, ela trabalhava como babá e conquistou o público durante sua participação no reality.
Cida, vencedora do 'BBB 4'
Uma das pessoas com quem criou uma amizade marcante na casa foi Sol Vega, que voltou aos holofotes como participante do BBB 26. As duas eram próximas durante o confinamento.
Depois de deixar o programa, porém, Cida enfrentou dificuldades financeiras. Parte do dinheiro conquistado com a vitória foi perdido após ela sofrer um golpe envolvendo uma conhecida para quem foi fiadora. A situação acabou levando à perda da casa própria que havia comprado com o prêmio.
Atualmente, a ex-BBB mantém uma rotina discreta em Itaguaí e complementa a renda com trabalhos pontuais e publicações publicitárias nas redes sociais.