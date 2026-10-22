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Lembra dela? Clarinha de ‘Páginas da Vida’, Joana Mocarzel revela sonho profissional 20 anos após novela

Atriz, que marcou o público na novela da Globo exibida entre 2006 e 2007, hoje concilia estudos e redes sociais, mas quer protagonizar uma novela, série ou filme

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21:01

Vinte anos após viver Clarinha em Páginas da Vida, Joana Mocarzel relembrou a novela e revelou que sonha em voltar a atuar em grandes produções
Vinte anos após viver Clarinha em Páginas da Vida, Joana Mocarzel relembrou a novela e revelou que sonha em voltar a atuar em grandes produções Crédito: Reprodução

Duas décadas depois de emocionar o público como Clarinha, em Páginas da Vida, Joana Mocarzel continua ligada à arte e sonha em voltar às grandes produções da televisão. Aos 27 anos, a atriz relembrou a experiência na novela da TV Globo, exibida entre 2006 e 2007, e contou como a personagem marcou sua trajetória.

“A Clarinha foi meu primeiro contato com o mundo da atuação e foi ali que eu descobri o quanto eu gostava desse universo”, contou em entrevista ao gshow. Desde então, Joana também fez teatro e trabalhou com dublagem, mantendo o interesse pela interpretação.

Na trama de Manoel Carlos, Clarinha era filha de Nanda, personagem de Fernanda Vasconcellos, e neta de Marta, vivida por Lília Cabral. Rejeitada pela avó materna, a menina foi acolhida pela médica Helena, interpretada por Regina Duarte. A história abordou o preconceito contra pessoas com síndrome de Down e ajudou a ampliar a discussão sobre inclusão na televisão brasileira.

Joana Mocarzel

Vinte anos após viver Clarinha em Páginas da Vida, Joana Mocarzel relembrou a novela e revelou que sonha em voltar a atuar em grandes produções por Reprodução
Vinte anos após viver Clarinha em Páginas da Vida, Joana Mocarzel relembrou a novela e revelou que sonha em voltar a atuar em grandes produções por Reprodução
Vinte anos após viver Clarinha em Páginas da Vida, Joana Mocarzel relembrou a novela e revelou que sonha em voltar a atuar em grandes produções por Reprodução
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Vinte anos após viver Clarinha em Páginas da Vida, Joana Mocarzel relembrou a novela e revelou que sonha em voltar a atuar em grandes produções por Reprodução

Além das lembranças das gravações e da convivência com artistas que admirava, Joana destacou o carinho que recebe até hoje de quem acompanhou a novela. Atualmente, ela concilia os estudos com a produção de conteúdo para as redes sociais e parcerias com marcas.

A conscientização sobre a síndrome de Down também faz parte de suas publicações. A atriz compartilha experiências pessoais para combater preconceitos e mostrar que a condição não a impede de estudar, trabalhar, viajar, praticar esportes e realizar seus objetivos.

Apesar dos projetos na internet, Joana não deixou de lado o desejo de atuar novamente. “Um dos meus grandes sonhos é ser protagonista de um filme, uma série ou uma novela”, afirmou ao gshow.

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