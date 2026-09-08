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Lembra dela? Eterna Globeleza, Valeria Valenssa rouba a cena aos 54 anos com vestido transparente

Embaixadora do Carnaval de Santos, ex-Globeleza apostou em look justo com transparência e plumas e recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:02

Valéria Valenssa, a eterna Globeleza Crédito: Reprodução

Valeria Valenssa, de 54 anos, chamou atenção ao surgir com um vestido transparente durante um evento de pré-Carnaval em Santos, São Paulo, no último domingo (6). Embaixadora do Carnaval da cidade, a eterna Globeleza escolheu um modelo longo e justo, com aplicações de plumas.

Nas redes sociais, Valeria compartilhou registros da produção e celebrou o início da preparação para a folia do próximo ano.

"Cheguei, Brasil! Achou que eu não ia voltar? Voltei especialmente para dar o pontapé inicial no Carnaval 2027 em Santos!", escreveu.

Valéria Valenssa, a eterna Globeleza 1 de 9

O visual rapidamente repercutiu entre os seguidores. Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a ex-Globeleza com mensagens como "Ela é um ícone", "Divina" e "Esplêndida".