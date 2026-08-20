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Lembra dela? Ex-BBB de Feira de Santana revela problema de saúde e diz que precisou comer de canudo: 'Muita dor'

Jake Leal, que participou da 12ª edição do reality, sofreu com fortes dores e chegou a ter a mandíbula travada por causa do bruxismo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:39

Jake Leal
Jake Leal Crédito: Reprodução/Instagram

Jake Leal revelou que enfrentou um problema de saúde recentemente, que chegou a interferir diretamente em sua rotina. A influenciadora, que ficou conhecida por sua participação na 12ª edição do BBB, contou que sofreu com fortes dores provocadas pelo bruxismo, comportamento caracterizado pelo apertar ou ranger dos dentes, e chegou a ter dificuldade para abrir a boca.

Segundo Jake, a musculatura da região da mandíbula ficou tão forte que ela passou a ter episódios de travamento, além de estalos e dores intensas. Por causa do problema, precisou adaptar a alimentação e chegou a consumir apenas líquidos com o auxílio de um canudo.

Jake Leal

Jake Leal por Divulgação
Jake Leal: no BBB 12 e atualmente por Reprodução/Instagram
Jake Leal por Divulgação
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Jake Leal por Divulgação

"As pessoas achavam que meu rosto estava largo porque eu tinha colocado preenchedor no maxilar. Mas, na verdade, minha musculatura estava muito forte por conta do bruxismo. Chegou a um ponto que minha mandíbula travava tanto que eu não conseguia abrir a boca. Fazia movimentos, fazia muitos estalos e eu precisava comer só coisas líquidas com canudo. Era muita dor. Aquilo começou a interferir diretamente na minha rotina", contou a influenciadora, que é natural de Feira de Santana.

Para amenizar os sintomas, Jake iniciou um tratamento indicado pela médica Najla Vicentini. Uma das etapas envolveu a aplicação de toxina botulínica diretamente na musculatura responsável pela mastigação. A substância reduz temporariamente a força de contração dos músculos e pode ajudar a diminuir a sobrecarga relacionada ao bruxismo.

Para a influenciadora, o tratamento teve impacto não apenas na aparência, mas principalmente na qualidade de vida.

"Eu não imaginava que existia uma possibilidade de tratar aquilo de uma forma tão direta. Eu estava acostumada a pensar que precisava conviver com aquela mandíbula travando, com os estalos e com a dor. Quando entendi que era possível atuar diretamente naquela musculatura, foi uma virada de chave para mim", afirmou.

Além do tratamento para o bruxismo, a ex-BBB também decidiu desfazer alguns procedimentos estéticos realizados anteriormente. Ela passou por aplicação de hialuronidase para remover o preenchimento feito na região dos lábios, com o objetivo de reduzir o volume e buscar um resultado mais natural.

Jake também realizou aplicações de toxina botulínica em diferentes pontos do rosto, incluindo a testa. A proposta, segundo ela, foi corrigir alguns excessos e recuperar as proporções faciais sem alterar sua identidade.

"Eu só queria voltar a ter qualidade de vida e me sentir bem com o espelho. Hoje eu entendo que nem sempre você precisa colocar mais. Às vezes, precisa retirar, corrigir e tratar o que realmente está causando aquela alteração. No meu caso, o bruxismo tinha uma participação muito maior no formato do meu rosto do que eu imaginava", disse.

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