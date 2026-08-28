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Lembra dela? Lúcia Veríssimo, musa dos anos 80 vive em fazenda, leva vida tranquila ao lado de animais e planta alimentos orgânicos

Atriz vive em propriedade rural, longe dos holofotes

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:17

Lúcia Veríssimo brilhou em tramas dos anos 80 Crédito: Reprodução (Arquivo Pessoal | Lúcia Veríssimo e IMDb)

Longe dos holofotes e de um ritmo frenético de vida, a atriz brasileira Lúcia Veríssimo encontrou, uma das musas dos anos 1980 e 1990, encontrou na Fazenda Independência, em Chiador, na Zona da Mata de Minas Gerais, um estilo de vida mais tranquilo para viver em contato com a natureza.

A propriedade virou residência fixa da atriz durante a pandemia de Covid-19 e reflete seu modo de viver atual, como pessoas que trabalham a vida inteira merecem.

Fazenda Independência 1 de 9

Na fazenda da atriz, existe uma produção de alimentos orgânicos, preservação ambiental e animais tratados sem finalidade de abate, por causa do fato da atriz ser vegetariana. Assim, vacas, cavalos, cabras e aves permanecem na propriedade durante toda a vida.

Até mesmo quando deixam de produzir leite ou ovos, os animais não são vendidos. Em vez disso, eles seguem para áreas as quais ela chama de “asilos”, onde recebem alimentação, cuidados veterinários e abrigo até morrerem naturalmente.

Lúcia trata os animais com tanto carinho que até mesmo as vacas têm nomes próprios. A fazenda ainda mantém aves como pavões, cisnes, patos e galinhas d’angola, todas soltas. Um estatuto da propriedade, inclusive, impede que animais sejam mantidos em gaiolas, viveiros ou acorrentados.

“Plantamos comida. Nas minhas terras não crio animais de engorda. Lá os animais morrem de velhos. Como não como carne, se tenho algum convidado que queira carne de frango, mando comprar na casa do vizinho. Não é brincadeira, é a mais pura verdade”, diz a atriz em seu site.

Outro fato que chama atenção é que quase metade da fazenda é formada por área de Mata Atlântica preservada. A propriedade tem cinco açudes e nascentes protegidas por vegetação nativa. No terreno, Lúcia cultiva alimentos como milho, feijão, abóbora, hortaliças e frutas sem o uso de defensivos químicos.

Um incêndio atingiu a propriedade em 2024 e destruiu cerca de 30 hectares de vegetação. De acordo com Lúcia, o fogo teria começado após a entrada de caçadores ilegais no terrenos e descarte de uma bituca de cigarro.

“Tenho 4,5 alqueires de Mata Atlântica virgem e tiro dela todas as mudas para reflorestamento que venho fazendo há anos e que foi inteiramente queimado. Meu desespero, durante o incêndio, foi justamente que não fosse atingida a mata. Era o que eu suplicava aos bombeiros: que tomassem conta dela”, afirmou a atriz na época.

“Somente uma pequena área dela foi atingida. Mas graças a Deus, a todos os santos e, principalmente, à coragem e técnica dos bombeiros, a mata foi preservada”, finalizou.